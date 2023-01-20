Коли садити пекінську капусту з насіння та розсади: секрети городників

Пекінську капусту можна висаджувати двічі за сезон. Вперше це робить рано навесні, або в середині літа, коли світловий день стає коротшим.

Ранньовесняна посадка відбувається 15-20 квітня, літньо-осіння посадка – з 20 липня по 10 серпня.

Як пише Telegram-канал "Дача. Сад та город", висаджування капусти на розсаду відбувається наприкінці березня, а у відкритий ґрунт вже у квітні. Якщо планує висаджувати в середині літа, то розсаду розводять наприкінці червня.

Сіяти на розсаду краще відразу в окремі ємності та пророщувати у темному місці.

Коли буде температура повітря 15-20 градусів за Цельсієм, то пекінську капусту можна висаджувати безрозсадним способом. Зверху потрібно накрити агроволокном. За два тижні після посадки замульчуйте грядки.

Рясно поливайте капусту раз на тиждень. Також підгодовуйте настоєм коров'яку (1:10), курячого посліду (1:20), трави (1:9). Витрата 1 літр на рослину, при весняній посадці потрібно підгодувати 3 рази, при літній достатньо 2. Коли качан стане щільним можна збирати врожай.

Насіння висівають на глибину 1-1,5 см, а грядки накривають плівкою до потепління. Через 3 тижні посіви слід прорідити, залишивши відстань між ними 10-15 см.

Який ґрунт любить пекінська капуста

Пекінська капуста любить родючі та зволожені ґрунти з кислотністю рН 5-7. Добре вона також росте на супіщаних та суглинкових ґрунтах, де багато органічних речовин, або ж на окультурених торф’яниках.

Важливо, що цей овоч не можна садити в свіжоскопану землю. Рихлу землю слід декілька ущільнити. Тому з осені ділянку заздалегідь готують, вносячи органічні та мінеральні добрива.

Корисні властивості пекінської капусти:

чистить судини від холестерину;

артеріальний тиск можна нормалізувати завдяки капусті. Її вживають при гіпертонії;

пекінська капуста підсилює метаболізм;

можна врегулювати рівень цукру в крові;

покращує вироблення травних ферментів;

пекінська капуста очищає кров;

має сечогінну дію;

захищає від вільних радикалів.

Вважається, що пекінська капуста сприяє схудненню та відновленню нервової системи. Варена капуста така ж корисна, як і свіжа. Проте тоді вона легше перетравлюється.

Нагадаємо, якщо підгодувати полуницю один раз весною, то потім весь сезон можна збирати великі і солодкі ягоди. Для цього вам потрібна борна кислота, марганцівка та вода.

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