Коли в Україні почнеться опалювальний сезон: Кабмін змістив дату

Згідно з новим урядовим документом, опалювальний сезон 2025–2026 років в Україні розпочнеться 1 листопада 2025 року і завершиться 31 березня 2026-го. Раніше опалювальний період традиційно тривав із 15 жовтня до 15 квітня.

Як пояснили в уряді, зміни пов’язані з необхідністю економії енергоресурсів, адаптацією до змін клімату та підтриманням стабільності на газовому ринку країни.

Також постанова продовжує дію механізмів спеціальних обов’язків (ПСО) для постачальників природного газу — вони залишатимуться чинними до завершення нового опалювального сезону, тобто до 31 березня 2026 року.

