Когда в Украине начнется отопительный сезон: Кабмин сместил дату

Согласно новому правительственному документу, отопительный сезон 2025-2026 годов в Украине начнется 1 ноября 2025 года и завершится 31 марта 2026 года. Ранее отопительный период традиционно длился с 15 октября по 15 апреля.

Как пояснили в правительстве, изменения связаны с необходимостью экономии энергоресурсов, адаптацией к изменению климата и поддержанием стабильности на газовом рынке страны.

Также постановление продолжает действие механизмов специальных обязанностей (ПСО) для поставщиков природного газа — они будут действовать до завершения нового отопительного сезона, то есть до 31 марта 2026 года.

