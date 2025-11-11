Корупційний скандал в 'Енергоатомі': затримано пʼятьох осіб, є повідомлення про підозри

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) розкрили деталі масштабної корупційної схеми у сфері енергетики. За інформацією відомств, правоохоронці викрили злочинну організацію, до складу якої входили чинні й колишні посадовці енергетичної галузі, відомий бізнесмен та інші причетні особи.

Слідство встановило, що учасники угруповання створили складну систему впливу на діяльність стратегічних державних підприємств, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом"". Про це повідомили НАБУ та САП.

Ключовим напрямом їхньої діяльності було систематичне отримання хабарів від контрагентів компанії — у розмірі від 10 до 15% від вартості укладених контрактів. Така схема, за словами детективів, дістала назву "шлагбаум", адже контрагентам доводилося платити, аби уникнути блокування платежів або збереження статусу постачальника.

Організатором схеми, за даними НАБУ, був бізнесмен, відомий під прізвиськом "Карлсон". Саме він координував роботу офісу з легалізації коштів, через який пройшло близько 100 мільйонів доларів. Цей офіс діяв у центрі Києва в приміщенні, що належить родині колишнього народного депутата, а нині сенатора Росії Андрія Деркача. У ньому велися "чорна бухгалтерія" та облік хабарів, а гроші відмивалися через мережу іноземних компаній.

До реалізації корупційної схеми були залучені колишній заступник голови Фонду державного майна, який згодом став радником міністра енергетики, а також колишній правоохоронець — виконавчий директор із фізичного захисту та безпеки "Енергоатому". Використовуючи свої зв’язки у міністерстві та держкомпанії, вони контролювали кадрові призначення, закупівлі та фінансові потоки. Фактично управління стратегічним підприємством із річним доходом понад 200 мільярдів гривень здійснювали не офіційні посадовці, а сторонні особи, які діяли як "смотрящі".

Наразі затримано п’ятьох осіб, ще семеро отримали повідомлення про підозру. Серед них — бізнесмен Тімур Міндіч, колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк і топменеджер "Енергоатому" Дмитро Басов.

Тим часом керівник САП Олександр Клименко ініціював створення комісії для перевірки можливого витоку даних із розслідування. У міністерстві енергетики заявили, що сприятимуть прозорості процесу. Міністерка Світлана Гринчук висловила сподівання, що відкритість розслідування зміцнить довіру міжнародних партнерів.

Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні наголосив, що боротьба з корупцією є принциповою для держави, а кожен, хто причетний до схем, має понести справедливе покарання. Він підкреслив, що "Енергоатом" забезпечує найбільшу частку енергогенерації в країні, тож "чистота компанії є питанням національної безпеки".

Нагадаємо, головного психіатра ЗСУ викрили на корупції.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!