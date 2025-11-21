Космічно красиві: топ порід собак з очима, які заворожують

У всіх собак красивий і виразний погляд, але в окремих порід очі настільки незвичайні, що справляють особливе враження. Хоча визначити, у кого вони найпривабливіші, складно й суб’єктивно, ветеринарка Ліза Кан поділилась професійною думкою.

Доктор Кан пояснює, що відтінок очей у собак залежить від кількості меланіну в райдужній оболонці, а його рівень визначений генетично. Про це повідомляє ParadePets. Якщо пігменту недостатньо, очі стають блакитними — це пов’язано з певними генетичними варіаціями. Інколи ці чинники по-різному впливають на кожне око, і тоді виникає гетерохромія — коли очі мають різний колір.

Серед порід, які найчастіше вражають своїм поглядом, ветеринарка називає сибірських хаскі з їхніми характерними крижаними блакитними очима, що з’являються через мутацію в гені ALX4. Австралійські вівчарки також вирізняються неймовірним розмаїттям відтінків — від зелених до мармурових — завдяки гену, що розбавляє пігментацію. Веймаранерів легко впізнати за їхніми великими сріблясто-блакитними очима, які чудово поєднуються з характерною шерстю.

Кокер-спанієлі з м’яким карим поглядом і довгими віями відомі своєю здатністю зачаровувати людей. Леопардові собаки катахули привертають увагу незвичними плямистими очима, що можуть бути блакитними, зеленими, бурштиновими або навіть майже білими — у них часто трапляється гетерохромія. Далматини вирізняються яскравими круглими очима, які чудово контрастують із їхнім чорно-білим забарвленням. А такси, попри свою довгу статуру, вражають виразними поглядами, які можуть бути як темними, так і світлішими — особливо у плямистих різновидів.

Попри різноманітність, кожна з цих порід по-своєму унікальна, і саме очі часто стають тією рисою, яка підкорює людей з першого погляду.

