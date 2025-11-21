Космически красивые: топ пород собак с завораживающими глазами.

У всех собак красивый и выразительный взгляд, но у отдельных пород глаза настолько необычны, что производят особое впечатление. Хотя определить, у кого они самые привлекательные, сложно и субъективно, ветеринарка Лиза Кан поделилась профессиональным мнением.

Доктор Кан объясняет, что оттенок глаз у собак зависит от количества меланина в радужной оболочке, а его уровень определен генетически. Об этом сообщает ParadePets. Если пигмента недостаточно, глаза становятся голубыми – это связано с определенными генетическими вариациями. Иногда эти факторы по-разному влияют на каждый глаз, и тогда возникает гетерохромия, когда глаза имеют разный цвет.

Среди пород, которые чаще всего поражают своим взглядом, ветеринарша называет сибирских хаски с их характерными ледяными голубыми глазами, появляющимися из-за мутации в гене ALX4. Австралийские овчарки также отличаются невероятным разнообразием оттенков — от зеленых до мраморных — благодаря разбавляющему пигментацию гену. Веймаранеров легко узнать по их большим серебристо-голубым глазам, которые прекрасно сочетаются с характерной шерстью.

Кокер-спаниели с мягким карим взглядом и длинными ресницами известны своей способностью очаровывать людей. Леопардовые собаки катахулы привлекают внимание необычными пятнистыми глазами, которые могут быть голубыми, зелеными, янтарными или даже почти белыми – у них часто встречается гетерохромия. Далматины отличаются яркими круглыми глазами, прекрасно контрастирующими с их черно-белой окраской. А таксы, несмотря на свое длинное телосложение, поражают выразительными взглядами, которые могут быть как темными, так и более светлыми — особенно пятнистыми разновидностями.

Несмотря на разнообразие, каждая из этих пород по-своему уникальна, и глаза часто становятся той чертой, которая покоряет людей с первого взгляда.

