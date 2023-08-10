Хто крайній чи останній?: Авраменко розповів, як правильно поставити питання в черзі

Як правильно запитати у черзі хто крайній чи хто останній

Відомий мовознавець Олександр Авраменко продовжує ділитися своїми відкриттями та порадами щодо правильного вживання слів та словосполучень в українській мові.

Читайте також: Як українською правильно перекласти "девичник" та "мальчишник": пояснення від Авраменка

В ефірі програми "Сніданок з 1+1", він розглянув питання щодо правильного формулювання запитання "хто крайній" або "хто останній" у черзі. Ця тема завжди була об'єктом обговорень, і на цей раз мовний експерт дав чітке роз'яснення.

За його поясненнями, вираз "хто крайній" є некоректним, оскільки в українській мові правильно сказати "хто останній у черзі".

"Багато людей уникають вживання слова "останній", через його негативне значення – найгірший серед групи, нікчемний або поганий. Однак це неправильне уникання, оскільки головне значення слова "останній" полягає в тому, що воно позначає заключний елемент чогось – буде це ряд предметів, подій або дій. З іншого боку, слово "крайній" вказує на щось, що знаходиться на краю, на межі чогось", – роз'яснив Авраменко.

Для наглядного прикладу мовознавець привів слово "назва": в залежності від точки зору, з якої дивитися на літери цього слова, слід вживати відповідно вираз "крайня" – коли мова йде про крайню літеру "а", та "остання" – коли мова йде про кінцеву літеру "а". Тому, запитуючи про останній чи крайній стан у черзі, варто користуватися формулюванням "хто останній у черзі", а не "хто крайній".

Нагадаємо, раніше Авраменко вернув увагу на недоліки використання абревіатури "б/у" у рекламі товарів та пояснив, як правильно перекласти "секонд хенд" українською.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!