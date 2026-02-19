Хто може втратити пільги на комуналку у 2026 році

В Україні у 2026 році правила надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг суттєво посилили перевірку доходів. Тепер право на знижки матимуть лише ті сім’ї, у яких середньомісячний сукупний дохід на одну особу не перевищує 4 660 гривень. Навіть мінімальне перевищення цього ліміту може призвести до повної втрати пільги.

Про це повідомили Новини.LIVE з посиланням на роз’яснення Пенсійного фонду України. При призначенні пільг автоматично враховується загальний дохід пільговика та всіх членів його сім’ї за останні шість місяців. Цей показник порівнюють із граничним рівнем у 4 660 грн на одну людину. У 2026 році цю межу підвищили через зростання прожиткового мінімуму, однак для багатьох сімей це не стало гарантією збереження допомоги.

Якщо дохід хоча б на кілька гривень перевищить встановлену норму, пільгу не призначать або повністю скасують. Перевірка відбувається автоматично: Пенсійний фонд отримує дані з реєстрів Державної податкової служби, тому в більшості випадків додаткові довідки про доходи подавати не потрібно. Для розрахунку беруть доходи за третій і четвертий квартали попереднього року.

Як відбувається автоматичне продовження пільг

У 2026 році пільги можуть продовжити без подання нової заяви лише тим громадянам, у яких:

не змінився склад сім’ї;

не змінилася адреса реєстрації або фактичного проживання;

залишився той самий перелік комунальних послуг;

пільга вже діяла протягом 2025 року.

Якщо хоча б один із цих пунктів змінився, необхідно обов’язково звернутися до Пенсійного фонду або ЦНАП із оновленими документами. Без актуальних даних фонд не зможе правильно розрахувати право на допомогу.

Що робити, якщо пільгу скасували через перевищення доходу

Якщо середній дохід на одного члена сім’ї перевищив 4 660 гривень, пільгу не нададуть. Однак це не означає, що допомога на комуналку взагалі недоступна. У такому разі сім’я має право оформити житлову субсидію.

Житлова субсидія розраховується індивідуально й залежить від:

загального доходу сім’ї;

розміру витрат на комунальні послуги;

кількості осіб у домогосподарстві;

наявності пільговиків у складі сім’ї.

Субсидія може покривати від кількох десятків до 100 % вартості комунальних платежів, якщо витрати перевищують обов’язковий платіж, визначений для конкретної сім’ї.

Як оформити субсидію замість пільги

Подати заяву на житлову субсидію можна:

через особистий кабінет на порталі Пенсійного фонду;

у ЦНАП;

у сервісному центрі ПФУ;

через портал "Дія" (якщо послуга доступна у вашому регіоні).

До заяви додають:

копії паспортів та ідентифікаційних кодів усіх повнолітніх членів сім’ї;

довідки про доходи за останні шість місяців (якщо фонд не отримав дані автоматично);

договір оренди житла (якщо ви орендуєте помешкання);

квитанції про оплату комунальних послуг за останній місяць.

Після подання заяви субсидію призначають протягом 10 робочих днів. Якщо рішення негативне — його можна оскаржити в Пенсійному фонді або через суд.

