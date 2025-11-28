Пільга на оплату комуналки: за якими критеріями надається

Пільги на оплату житлово-комунальних послуг нараховуються не на всю площу квартири чи будинку, а лише в межах чітко визначених державою соціальних нормативів.

Ці норми затверджені постановою Кабінету Міністрів № 409 "Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування". Про це нагадали у Пенсійному фонді України (ПФУ).

1. Норматив на послугу з управління багатоквартирним будинком (внесок на утримання будинку)

21 кв. м загальної площі на одну особу

додатково 10,5 кв. м на всю сім’ю

Приклад:

Сім’я з 4 осіб → 21 × 4 + 10,5 = 94,5 кв. м

Пільга нараховується лише на ці 94,5 кв. м, усе, що понад цю площу, оплачується у 100 % розмірі.

2. Норматив на опалення, газ та електроенергію для опалення житла

21 кв. м опалюваної площі на одну особу

10,5 кв. м на сім’ю

Особлива пільга для окремих категорій:

Для сімей, що складаються лише з непрацездатних ветеранів війни чи жертв нацистських переслідувань, які використовують природний газ для індивідуального опалення:

42 кв. м опалюваної площі на одну особу

21 кв. м на сім’ю

Які доходи враховують при призначенні житлової субсидії на опалювальний сезон

Розмір субсидії розраховується індивідуально і залежить від середньомісячного сукупного доходу всіх членів домогосподарства. До нього входять:

заробітна плата та грошове забезпечення військовослужбовців;

пенсії;

стипендії (крім соціальних стипендій дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування);

усі види державної соціальної допомоги;

допомога по безробіттю та інші страхові виплати;

грошові перекази із-за кордону;

дивіденди від цінних паперів;

доходи від оренди майна чи землі;

кошти від продажу власного майна чи продукції особистого селянського господарства.

ПФУ наголошує: якщо реальна площа житла перевищує соціальний норматив, різницю у платежах за "зайві" квадратні метри пільговик чи субсидіант сплачує повністю самостійно.

