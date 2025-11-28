Льгота на оплату коммуналки: по каким критериям предоставляется
Льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг начисляются не на всю площадь квартиры или дома, а только в пределах определенных государством социальных нормативов.
Эти нормы утверждены постановлением Кабинета Министров №409 "Об установлении государственных социальных стандартов в сфере жилищно-коммунального обслуживания". Об этом напомнили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).
1. Норматив на услугу по управлению многоквартирным домом (взнос на содержание дома)
- 21 кв. м общей площади на одного человека
- дополнительно 10,5 кв. м на всю семью
Пример:
Семья из 4 человек → 21×4 + 10,5 = 94,5 кв. м
Льгота начисляется только на эти 94,5 кв. м, все, что выше этой площади, оплачивается в 100 % размере.
2. Норматив на отопление, газ и электроэнергию для отопления жилья
- 21 кв. м отапливаемой площади на одного человека
- 10,5 кв. м на семью
Особая льгота для отдельных категорий:
Для семей, состоящих из нетрудоспособных ветеранов войны или жертв нацистских преследований, которые используют природный газ для индивидуального отопления:
- 42 кв. м отапливаемой площади на одного человека
- 21 кв. м на семью
Какие доходы учитывают при назначении жилищной субсидии на отопительный сезон
Размер субсидии рассчитывается индивидуально и зависит от среднемесячного совокупного дохода всех членов домохозяйства. В него входят:
- заработная плата и денежное довольствие военнослужащих;
- пенсии;
- стипендии (кроме социальных стипендий детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки);
- все виды государственной социальной помощи;
- пособие по безработице и другие страховые выплаты;
- денежные переводы из-за границы;
- дивиденды от ценных бумаг;
- доходы от аренды имущества или земли;
- денежные средства от продажи собственного имущества или продукции личного крестьянского хозяйства.
ПФУ отмечает: если реальная площадь жилья превышает социальный норматив, разницу в платежах за "лишние" квадратные метры льготник или субсидиант платит полностью самостоятельно.
