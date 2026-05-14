Пільги для УБД: що зміниться з червня 2026 року
Держава продовжує системну підтримку українських військових зі статусом учасника бойових дій (УБД). У червні 2026 року для них діятиме широкий перелік соціальних гарантій — від транспортних і медичних пільг до компенсацій на житло та комунальні послуги.
Про це повідомили у Міністерстві у справах ветеранів України.
Основні пільги для УБД у червні 2026 року
Військовослужбовці зі статусом УБД мають право на низку державних гарантій, серед яких:
- безкоштовний проїзд у міському, приміському та міжміському транспорті;
- безоплатні ліки за наявності рецепта лікаря;
- санаторно-курортне лікування або компенсація його вартості;
- безкоштовне зубопротезування (за винятком виробів із дорогоцінних матеріалів);
- першочергове обслуговування в медичних закладах, аптеках і держустановах;
- щорічне медичне обстеження та диспансеризація.
Пільги на комунальні послуги
Відповідно до закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", учасники бойових дій мають право на знижки при оплаті:
- газу;
- електроенергії;
- водопостачання;
- послуг з утримання будинку;
- вивезення побутових відходів.
Знижка нараховується в межах соціальних нормативів: 21 кв. м житлової площі на одну особу та додатково 10,5 кв. м на сім’ю.
Для власників приватних будинків, де відсутнє центральне опалення, пільга також поширюється на придбання твердого палива або скрапленого газу.
Житлові, кредитні та трудові гарантії
УБД також можуть розраховувати на державну підтримку у вирішенні житлових питань, зокрема:
- отримання житла або земельної ділянки;
- пільгові кредити на будівництво чи ремонт житла.
Окрім цього, за ними зберігається робоче місце у разі скорочення, а також передбачена додаткова оплачувана відпустка тривалістю до 14 днів.
Компенсація за оренду житла для УБД
У червні компенсацію за оренду житла можуть отримати:
- ветерани, чиє житло зруйноване або залишилося на тимчасово окупованих територіях;
- УБД, які проходять тривалу реабілітацію в іншому регіоні;
- військові, які нещодавно звільнені в запас і не мають власного житла за місцем реєстрації.
Розмір компенсації щороку переглядається, оскільки залежить від прожиткового мінімуму. У 2026 році найвищі виплати передбачені у Києві, Львові та Одесі.
