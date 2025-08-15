Локальні дощі та спека: прогноз погоди в Україні на 16 серпня

Цими вихідними, 16-17 серпня, в Україні під впливом антициклону переважатиме тепла та сонячна погода. В окремих регіонах температура підніметься до +35 °C, тоді як на заході буде прохолодніше через атмосферний фронт, який принесе локальні дощі.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко. У суботу очікується ясна та тепла погода: вдень стовпчики термометрів покажуть +25…+29 °C, а на півдні та Закарпатті — до +30…+32 °C. У неділю на заході та півночі повітря охолоне до +22…+26 °C через наближення фронту, але там же можливі короткочасні опади. На півдні, сході та у більшості центральних областей спека сягне +30…+35 °C, опадів не прогнозується, небо залишатиметься сонячним.

У Києві 16-17 серпня буде сухо, з температурою +25…+27 °C, а 18 числа стане прохолодніше — близько +22 °C.

За даними Укргідрометцентру, 17 серпня в Україні зберігатиметься висока пожежна небезпека, за винятком Київської, Луганської та Донецької областей.

