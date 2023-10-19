Побутує думка, що болі в суглобах турбують лише людей у ​​поважному віці. Й часто при характерному хрусті у суглобах можна почути жарт на кшталт "ви вже розсипаєтеся, як старий". Однак біль у суглобах, набряк та скутість у рухах можуть заявити про себе у будь-якому віці. Сучасна медицина пропонує низку ліків, які ефективно усувають біль та запалення. Перше, що рекомендують лікарі, - це нестероїдні протизапальні препарати. Які ще безрецептурні та рецептурні ліки можна використовувати при болях у суглобах для комфортного руху та повноцінного життя?

Ліки першої лінії: свобода рухів

При остеоартриті пошкоджуються хрящі та тканини, що призводить до болю, скутості та втрати функції суглобів. Експерти Фонду артриту AF рекомендують пацієнтам із такими симптомами приймати нестероїдні протизапальні препарати (НПЗП), оскільки вони блокують ферменти, які викликають біль та набряк.

Такі ліки як ібупрофен та напроксен доступні у вигляді пластирів, гелів для місцевого застосування, рідин, що відпускаються за рецептом, та таблеток.

У науковому огляді 2019 року дослідники зазначили: пероральні НПЗП забезпечують ефективне знеболювання та допомагають зменшити запалення у людей з ревматоїдним артритом.

При цьому лікарі застерігають: тривале застосування нестероїдних протизапальних препаратів може пошкодити слизову оболонку шлунка та спричинити шлунково-кишкову кровотечу. Ці ліки також можуть збільшити ризик серцевого нападу, інсульту та серцевої недостатності, тому їх можна приймати лише нетривалий період. Якщо пацієнту не рекомендовані нестероїдні протизапальні препарати, деякі фахівці рекомендують приймати ацетамінофен для зменшення болю. Однак, за даними декількох досліджень AF, ацетамінофен малоефективний для усунення болю при остеоартриті. Проте багатьом пацієнтам це може допомогти.

Безрецептурні препарати: усунення болю, зменшення запалення

При вираженому болі в суглобах, як правило, лікарі призначають два безрецептурні препарати: НПЗП та ацетамінофен.

Ібупрофен (Адвіл, Мотрін) - різновид нестероїдних протизапальних препаратів, які блокують ферменти, зменшуючи біль та запалення. Експерти рекомендують ібупрофен як лікування першої лінії при болях у суглобах. Препарат випускається у кількох формах у дозах 200-800 мг. Денна доза ліків варіюється від 400 до 800 мг до трьох разів на день.

Побічні ефекти: дзвін у вухах, запаморочення, запор або діарея, здуття живота.

Напроксен (Алеве)- ще один НПЗП, який має таку ж дію, як і ібупрофен: блокує ферменти циклооксигенази ЦОГ-1 та ЦОГ-2, зменшуючи жар, біль та запалення. Препарат доступний у формі таблеток, капсул та розчину для перорального застосування. Лікарі призначають 220-550 мг Напроксену кожні 12 годин при легких або помірних болях. Препарат не можна приймати довше 6 місяців.

Побічна дія: синдром подразненого кишківника, запори, сухість у роті, спрага, головний біль, безсоння, проблеми зі слухом.

Диклофенак - протизапальний препарат для місцевого застосування у формі гелю, рідини та пластирів допомагає ефективно усунути біль в ураженому суглобі при нанесенні безпосередньо на шкіру. Місцеві нестероїдні протизапальні засоби можуть призначатися або в комплексі з іншими протизапальними препаратами або тим людям, у яких занадто виражені побічні ефекти від інших ліків.

Ацетамінофен (Тайленол) - часто рекомендують пацієнтам, у яких спостерігаються виражені побічні дії від нестероїдних протизапальних препаратів. Ліки зменшує біль слабкої чи помірної інтенсивності, блокуючи активність ЦОГ-3. Часто застосовується при артриті, оскільки не пошкоджує серце та шлунок так, як нестероїдні протизапальні засоби.

Дози для дорослих – 325-500 мг у таблетках, для дітей – 80-160 мг.

Побічні ефекти: у великих дозуваннях може завдати шкоди печінці, висипання, нудота.

Рецептурні ліки: ефективні при сильних болях

Трамадол (ConZip, Ultram) - це атиповий опіоїд, який допомагає блокувати рецептори болю в головному мозку. На відміну від інших опіоїдів, у допустимих, аналгетичних дозах, він не викликає залежність та не впливає на вітальні функції. Однак чимало лікарів все ж групують його з іншими опіоїдами.

Експерти рекомендують використовувати трамадол лише певним людям: у кого непереносимість нестероїдних протизапальних засобів; протипоказані хірургічні операції; не реагують інші методи лікування.

Побічні ефекти: сонливість, знервованість, напруга м'язів, зміни настрою.

Ін'єкції кортикостероїдів

Ін'єкції кортикостероїдів можуть допомогти зменшити запалення та біль. Препарат вводять у комплексі зі знеболюючим безпосередньо в уражений суглоб. У деяких випадках перед ін'єкцією лікар може вивести зайву рідину із пошкодженого суглоба.

Експерти часто рекомендують ін'єкції кортикостероїдів при ревматоїдному артриті, ніж при остеоартрозі. Ін'єкції ефективні пацієнтам, які мають виражений біль, а також тим, хто не реагує на інші знеболювальні.

Зазвичай людині потрібні 3-4 ін'єкції на рік. Препарат може забезпечити полегшення протягом кількох місяців, однак після першої дози ліки можуть виявитися не такими ефективними або подіяти не так швидко. Перевага ін'єкційних стероїдів полягає в тому, що через низькі дози люди рідко відчувають побічні ефекти.

Ін'єкції, фізіотерапія, масажі

Крім ін'єкцій кортикостероїдів, лікарі також можуть застосовувати ін'єкції наступних речовин для терапії артриту:

гіалуронової кислоти;

розчину цукру – пролотерапія;

плазми, збагаченої тромбоцитами;

аутологічної кондиціонованої сироватки;

стовбурових клітин.

Крім застосування препаратів, експерти радять додатково займатися спеціальною лікувальною гімнастикою (йогою, китайською практикою тай-чі) та проходити курси спеціальних процедур:

акупунктури;

масажу;

фізіотерапії;

електростимуляції;

теплової та холодової терапії.

Біологічні препарати при РА

Багатьом пацієнтам із ревматоїдним артритом добре допомагають біологічні препарати. Їх складніше виробляти, ніж звичайні синтетичні БПЗП, тому вони коштують дорожче. Деякі з цих ліків вводяться у вигляді уколу чи внутрішньовенної інфузії. Існує кілька видів біопрепаратів. Кожен із них діє по-своєму, зупиняючи чи сповільнюючи запальні процеси:

Анти-TNF - це інгібітори TNF, які блокують фактор некрозу пухлини, запальний білок або цитокін.

- це інгібітори TNF, які блокують фактор некрозу пухлини, запальний білок або цитокін. Інгібітори інтерлейкінів - препарати, які блокують інтерлейкіни – типи цитокінів, які беруть участь в активації імунної системи.

- препарати, які блокують інтерлейкіни – типи цитокінів, які беруть участь в активації імунної системи. Інгібітори В-клітин можна використовувати для лікування ревматоїдного артриту, коли інші методи лікування не дають бажаного результату.

можна використовувати для лікування ревматоїдного артриту, коли інші методи лікування не дають бажаного результату. Селективні модулятори костимуляції зв'язуються з певними клітинами, пригнічуючи запальний процес. Як і інгібітори В-клітин, їх зазвичай використовують лише тоді, коли інгібітори ФНП не дієві.

Медикаментозна терапія при артриті залежить від рівня болю, запального процесу, а також індивідуальних особливостей пацієнта. Безрецептурні нестероїдні протизапальні засоби можуть допомогти при перших ознаках захворювання. Рецептурні препарати застосовують тоді, коли потрібне більш інтенсивне лікування. Усі препарати можуть спричинити побічні ефекти, про які краще знати заздалегідь. Для профілактики та комплексного лікування захворювань суглобів експерти радять займатися лікувальною гімнастикою, проходити курси масажу, теплової та холодної терапії.