Мінімальний розмір пенсії для УБД: які виплати отримують військові в Україні

Розмір пенсійного забезпечення для військовослужбовців в Україні визначається на основі їхнього рівня грошового утримання. Водночас Пенсійний фонд України встановлює гарантовану мінімальну пенсію, яка наближена до середньостатистичної пенсії цивільного населення.

Як зазначає Міністерство оборони, для учасників бойових дій передбачені особливі умови виходу на пенсію. Військовослужбовці мають право на пенсію, що нараховується за вислугу років. Існує два основні сценарії її отримання:

Якщо тривалість служби становить 25 календарних років або більше – пенсійне забезпечення складає 65% від суми грошового забезпечення, з можливістю додаткового нарахування по 3% за кожен наступний рік, але загальний розмір не перевищує 70%.

Якщо вислуга менша за 25 років – базовий розмір пенсії становить 50%, а за кожен додатковий рік додається по 1%, проте загальна сума також обмежена 70% від грошового забезпечення.

До складу грошового забезпечення входять: основний посадовий оклад, виплати за військове звання, надбавки за тривалість служби, премії та інші види матеріального стимулювання.

Слід наголосити, що особи, які були позбавлені військового звання та звільнені через вирок за навмисне правопорушення, скоєне з використанням службових повноважень або пов’язане з корупційними діями, не мають права на отримання військової пенсії.

Для призначення дострокової пенсії учасника бойових дій військовослужбовцю необхідно подати такі документи:

посвідчення УБД;

військовий квиток, довідки про участь у бойових діях;

трудову книжку, документи про військову службу;

паспорт та ІПН;

довідку про грошове забезпечення (видається частиною/військкоматом).

Документи можна подати дистанційно – через офіційний портал Пенсійного фонду, або звернувшись особисто до найближчого сервісного центру ПФУ.

Мінімальна пенсія для учасників бойових дій: що слід знати

Розмір пенсійних виплат для осіб зі статусом УБД формується з урахуванням їхнього страхового стажу та рівня заробітної плати, зазначають у ПФУ.

Для цієї категорії громадян пенсія не може бути меншою за 5 528 гривень. Якщо нарахована сума нижча, держава компенсує різницю через щомісячну адресну допомогу.

До основної пенсії учасникам бойових дій передбачені такі доплати:

25% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб – у 2025 році це становить 590,25 грн (при базовому показнику 2 361 грн);

Цільова допомога на проживання – фіксована сума у 40 грн щомісяця.

Нагадаємо, в Уряді змінили процедуру отримання військовими посвідчення УБД.

