Мін'юст пояснив, за яких обставин багатодітний чоловік не отримає відстрочку від призову

В Україні впроваджено правила мобілізації, які стосуються неплатників аліментів. Батьки, які мають заборгованість за аліментами, навіть якщо у них троє і більше дітей, можуть втратити право на відстрочку від військової служби.

За словами представників Міністерства юстиції, мета таких змін – забезпечити виконання батьківських обов’язків та захистити права дітей. Нові правила передбачають, що ТЦК будуть перевіряти інформацію про сплату аліментів перед прийняттям рішення про відстрочку.

Заступник Міністра юстиції з питань виконавчої служби Андрій Гайченко пояснив, що батьків трьох або більше дітей позбавляють права на відстрочку від військової служби у разі несплати аліментів. Відповідно до нововведень, якщо борг за аліментами перевищує три місяці, це стане підставою для втрати права на відстрочку. Ця ініціатива націлена на підвищення відповідальності батьків і забезпечення дітей належним фінансовим забезпеченням.

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Гайченко наголосив, що мобілізація таких осіб не повинна сприйматися як покарання. Військова служба — це обов'язок кожного громадянина, так само як і батьківська відповідальність. Чиновник Мін'юсту також зазначив, що висока заробітна плата в ЗСУ може стати можливістю для боржників швидко погасити свої зобов'язання перед дітьми.

На сьогодні в органах Державної виконавчої служби перебуває понад 520 тисяч документів щодо стягнення аліментів. За даними Мін'юсту, близько 20 тисяч осіб, які мають трьох або більше дітей, можуть втратити право на відстрочку через борги по аліментах. Це стосується як чоловіків, так і жінок із фармацевтичною чи медичною освітою.

Міністерство юстиції активно співпрацює з Державною міграційною службою для отримання інформації про боржників. Виконавці отримують дані про реєстрацію місця проживання неплатників з Єдиного державного демографічного реєстру, що дозволяє оперативно вживати заходів щодо стягнення заборгованості.

Після набуття чинності новими нормами, військовозобов'язані батьки трьох або більше дітей мають протягом 60 днів з'явитися до ТЦК для підтвердження права на відстрочку. Окрім підтвердження батьківства, вони повинні довести відсутність заборгованості з аліментів. Навіть якщо борг є лише за одну дитину, але перевищує три місяці, право на відстрочку буде втрачено.

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