Мобілізація-2025: яка категорія жінок не має права виїжджати за кордон

В Україні більшість жінок мають право вільно виїжджати за кордон, однак у деяких випадках діють обмеження.Водночас існують категорії, для яких виїзд заборонений.

Як повідомляє УНІАН, за кордон можуть їхати й жінки, які перебувають на військовому обліку, зокрема медпрацівниці. Не можуть залишати територію України:

жінки-держслужбовці, поліцейські та ті, хто має доступ до державної таємниці;

військовослужбовиці, адже на них поширюються такі ж обмеження, як і на чоловіків під час мобілізації.

Крім того, суд може тимчасово заборонити виїзд жінкам-боржницям або тим, хто перебуває під слідством.

