Можуть становити серйозну загрозу для собаки: топ небезпечних квітів для вашого улюбленця

Власників собак і котів попередили про поширені декоративні рослини та квіти, які можуть бути небезпечними для здоров’я домашніх улюбленців. Провідна ветеринарна консультантка Кероланн Цицеро зазначає, що шість популярних видів квітів можуть спричинити серйозне отруєння у тварин.

Про це повідомляє Express. За її словами, весняні рослини, які часто дарують на Великдень — зокрема нарциси, тюльпани, гіацинти та амариліс — є токсичними для собак. Їхнє споживання може викликати сильні шлунково-кишкові розлади, надмірну слинотечу, а в тяжчих випадках — порушення роботи серця та судоми.

Окремо фахівчиня наголошує, що всі частини лілій становлять серйозну загрозу для котів і можуть призвести до гострої ниркової недостатності з летальними наслідками.

Хоча собаки зазвичай інстинктивно уникають отруйних рослин, експерти радять все одно враховувати потенційні ризики, особливо якщо такі квіти є вдома або в саду.

Що робити, якщо тварина з’їла небезпечну рослину

Фахівці радять діяти спокійно та послідовно:

насамперед зберігати спокій, щоб не погіршити стан тварини;

негайно звернутися до ветеринара або цілодобової клініки, якщо є підозра на отруєння;

повідомити лікаря, що саме, коли і в якій кількості могла з’їсти тварина, за можливості — надати упаковку або зразок рослини;

виконувати всі рекомендації спеціаліста щодо лікування.

Ветеринари підкреслюють: не варто самостійно намагатися викликати блювання у тварини, адже це може погіршити її стан. У складних випадках собаці або коту може знадобитися госпіталізація та інфузійна терапія для виведення токсинів із організму.

