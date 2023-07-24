Шахрайство через фішингові сайти: як уберегтися

Існує багато випадків, коли шахраї проводять свої схеми в мережі Інтернет за допомогою фішингових сайтів. Таким чином вони виманюють в українців дані банківських карток, коди, логіни та паролі.

У Мін'юсті розповіли, як уберегтися від такого виду шахрайства. Зазначили, що за 2022 рік 86% загальної кількості випадків платіжного шахрайства відбулися в Інтернеті.

Шахраї можуть копіювати дизайн будь-яких ресурсів, на яких користувачі вводять дані карти для оплати. Ці сайти можуть бути дуже схожими на справжні вебресурси відомих магазинів, банків, державних установ, міжнародних організацій та благодійних фондів, йшлося в повідомленні.

Таким чином у соціальних мережах, месенджерах, смс-повідомленнях, електронних листах, через рекламу в Інтернеті та на торговельних онлайн-майданчикам шахраї поширюють фішингові посилання, при натисканні на які, можна потрапити на гачок шахраїв.

Для того, аби цього уникнути потрібно не переходити за посиланнями від незнайомців. Також варто перевіряти правильність назви сайту, на який переходите та вводите свої персональні дані. Зокрема, адреси справжнього та шахрайського сайту можуть бути схожими, винятки становлять декілька символів. Часто шахраї активно поширюють фішинг як купівлю/продаж різних товарів та послуг.

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У Мін'юсті просять не вводити реквізити платіжних карток на незнайомих та підозрілих сайтах. Перед вводом своїх даних потрібно перевірити адресу необхідного ресурсу, адже найменші відмінності можуть свідчити про те, що ви опинилися на фішинговому сайті. Тоді як на торговельних онлайн-майданчиках деталі угоди варто обговорювати лише в чаті цього торговельного майданчика.

Нагадаємо, в Україні з'явилися шахраї, які пропонують отримати нібито соціальні виплати від ВПП ООН та інших міжнародних організацій. Для шахрайської схеми вони використовують фішингові посилання.

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