Чи може працюючий пенсіонер отримувати пенсію: що каже законодавство

В Україні частою є практика, коли люди старшого віку продовжують працювати навіть після досягнення пенсійного віку. Проте багато хто хвилюється, чи не позбавить їх це пенсійних виплат від держави.

Отримання виплат залежить від кількох важливих нюансів, на які звертають увагу фахівці Пенсійного фонду України. Про це пише 24 Канал.

Справа в тому, що пенсія кожної людини визначається індивідуально. Вона обчислюється на основі страхового стажу та заробітку, з якого сплачувалися внески.

"Законом передбачено, що пенсії виплачуються без врахування одержаної заробітної плати", – наголосили у ПФУ.

Після отримання пенсії людина може продовжувати працювати, зокрема навіть на тій самій посаді. Кожні два роки для таких пенсіонерів здійснюється перерахунок пенсії з урахуванням додатково набутого страхового стажу або ж стажу та заробітної плати.

Зауважимо, що згідно з Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", кожна застрахована особа повинна інформувати про зміни, зокрема щодо працевлаштування. Про цей обов’язок Пенсійний фонд повідомляє пенсіонерів у заяві та пам’ятці, які вони підписують.

Читайте також: Уряд зменшить пенсії деяким українцям у 2026 році: кого стосується

"Після встановлення факту роботи, про який пенсіонер не повідомив своєчасно, його розмір пенсії визначається з урахуванням нових даних", – кажуть у ПФУ.

Неправильно нараховані суми пенсії можна повернути добровільно або ж переплата буде утримана з пенсії в розмірі 20%.

Щоб уникнути непорозумінь з розмірами пенсій, пенсіонери, які планують повернутися до роботи, повинні негайно повідомити ПФУ, подавши заяву особисто або онлайн.

Чи може працювати пенсіонер, який отримує пенсію за вислугу років?

У Пенсійному фонді наголошують, що пенсія за вислугу років надається після припинення роботи, яка дає право на таку виплату.

"У разі працевлаштування після призначення пенсії за вислугу років на роботу, яка дає право на цей вид пенсії, виплата пенсії припиняється та поновлюється з дня, що слідує за днем звільнення з роботи", – йдеться у дописі.

Раніше ми розповідали, на яку пенсію варто розраховувати зі стажем у 30 років.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!