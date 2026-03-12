'Ми перемогли' - Трамп про війну з Іраном

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати нібито здобули перемогу у війні з Іран, однак не навів конкретних доказів на підтвердження цієї заяви. За словами Трампа, результат конфлікту, на його думку, став очевидним дуже швидко.

Він заявив, що перемога була досягнута фактично вже в першу годину після початку бойових дій. Про це він сказав під час виступу в штаті Кентуккі, повідомляє CNN.

Водночас, як зазначає видання, висловлювання президента щодо перебігу війни неодноразово змінювалися. У різний час він говорив, що конфлікт розвивається швидше, ніж очікувалося, що бойові дії можуть тривати від чотирьох до шести тижнів, а також заявляв, що Сполучені Штати "вже перемогли, але ще не повністю". Крім того, він описував військові удари і як війну, і як коротку операцію.

Під час виступу Трамп також розповів, як обирали назву для військової операції. За його словами, йому запропонували приблизно два десятки варіантів, однак жоден із них спочатку не сподобався.

Зрештою він зупинився на назві Епічна лють, яка, за його словами, здалася йому найбільш вдалою.

Нагадаємо, Трамп повідомив про перші жертви США у війні з Іраном.

