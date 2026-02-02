На які пільги має право учасник бойових дій: повний перелік

Військовослужбовці, які мають статус учасника бойових дій, а також члени їхніх родин зазвичай користуються пільгами на оплату житлово-комунальних послуг. Втім, це лише частина соціальних гарантій, які передбачає держава для захисників України.

Хто має право на пільги

Порядок надання пільг учасникам бойових дій визначається:

Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" від 22 жовтня 1993 року №3551;

постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 1994 року №94, яка регулює механізм надання таких пільг;

рішеннями органів місцевого самоврядування, що можуть передбачати додаткові соціальні гарантії для ветеранів війни.

Відповідно до законодавства, громадяни зі статусом УБД та наявним посвідченням мають право на широкий перелік державної підтримки.

Пільги на житлово-комунальні послуги

Учасникам бойових дій надається знижка у розмірі 75% на:

плату за користування житлом;

оплату комунальних послуг (електроенергія, газ, водопостачання, водовідведення, опалення, вивезення побутових відходів тощо) — у межах установлених соціальних норм;

придбання твердого палива та скрапленого газу для домогосподарств без централізованого опалення.

Пільга поширюється на житлову площу з розрахунку 21 м² на кожного пільговика та додатково 10,5 м² на сім’ю.

Медичне забезпечення

Особи зі статусом УБД мають право на:

безоплатне отримання лікарських засобів за рецептами лікарів;

першочергове безкоштовне зубопротезування (за винятком виробів із дорогоцінних металів);

щорічні безплатні медичні огляди та диспансеризацію;

позачергове обслуговування в медичних закладах і аптеках.

Водночас окремі програми, зокрема санаторно-курортне лікування або грошова компенсація путівок, на період воєнного стану можуть тимчасово призупинятися рішеннями уряду.

Пільги на проїзд

Учасники бойових дій мають право на:

безкоштовний проїзд у міському, приміському та міжміському транспорті, за винятком таксі;

безоплатний проїзд туди й назад один раз на два роки залізничним, водним, повітряним або автомобільним транспортом;

або знижку 50% на проїзд зазначеними видами транспорту один раз на рік.

Трудові та соціальні гарантії

Для осіб зі статусом УБД передбачено:

оплату лікарняних у розмірі 100% незалежно від страхового стажу;

щорічну додаткову оплачувану відпустку тривалістю 14 календарних днів;

переважне право на збереження робочого місця у разі скорочення;

першочергове право на працевлаштування.

Освітні пільги для дітей учасників бойових дій

Діти захисників України мають право на:

державну цільову підтримку для здобуття освіти (повну або часткову оплату навчання в державних і комунальних закладах);

першочергове зарахування до дитячих садків, шкіл та інших закладів освіти;

безкоштовне забезпечення підручниками;

безоплатне проживання в гуртожитках на період навчання.

Податкові та інші соціальні гарантії

Учасники бойових дій також можуть скористатися:

пільгами зі сплати окремих податків і зборів відповідно до Податкового кодексу України;

знижками на встановлення квартирних телефонів (оплата 20% вартості тарифу);

першочерговим обслуговуванням у сфері побутових послуг, торгівлі та житлово-комунального господарства.

Для оформлення зазначених пільг військовослужбовцям із посвідченням УБД необхідно звернутися до відділення Пенсійного фонду України, Центру надання адміністративних послуг або до управління у справах ветеранів.

