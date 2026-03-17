На Кубі стався повний блекаут: понад 10 мільйонів людей залишились без світла на невизначений термін. В чому причина

У Куба стався масштабний збій у роботі енергосистеми, який призвів до повного знеструмлення країни. Це вже не перший випадок загальнонаціонального блекауту за останні роки, особливо на тлі різкого скорочення постачання нафти після обмежень з боку США.

Про ситуацію повідомляє CNN з посиланням на державного оператора енергосистеми. Наразі в країні тривають роботи з відновлення електропостачання. За словами представників оператора, обладнання, яке працювало на момент аварії, не мало технічних несправностей, що ускладнює визначення точних причин інциденту.

Подібні відключення електроенергії в країні відбуваються регулярно. Влада Куби раніше пояснювала їх впливом американських санкцій, однак експерти також звертають увагу на хронічне недофінансування та зношеність енергетичної інфраструктури.

Енергетична система Куби значною мірою залежить від імпортної нафти. Через обмеження поставок ситуація суттєво погіршилася, що спричинило не лише перебої з електрикою, а й дефіцит медикаментів та спад у туристичній галузі. Ціни на паливо різко зросли: на чорному ринку бензин може коштувати до 9 доларів за літр. У результаті заправка автомобіля обходиться більш ніж у 300 доларів — сума, яка перевищує річні доходи багатьох мешканців острова.

Заступник міністра закордонних справ Куби Карлос Фернандес де Коссіо різко розкритикував політику США, заявивши, що її наслідки відчуває кожна кубинська родина.

На тлі енергетичної кризи зростає соціальне напруження. У місті Морон жителі вийшли на протести, вимагаючи вирішення проблем із електропостачанням і доступом до продуктів харчування.

Президент Куби Мігель Діас-Канель повідомив, що протягом останніх трьох місяців країна фактично не отримувала нафти. За його словами, уряд також веде переговори зі Сполученими Штатами щодо врегулювання двосторонніх проблем. Він підкреслив, що наслідки обмежень особливо відчутні саме в енергетичному секторі та серйозно впливають на рівень життя населення.

У відповідь на кризу влада запровадила низку надзвичайних заходів. Серед них — скорочення навчального часу, перенесення масових заходів, зменшення обсягів транспортних перевезень. Частина державних лікарень змушена обмежувати надання послуг, а через нестачу пального та техніки у містах накопичується сміття.

Продаж пального на державних заправках також суттєво обмежений. Заправитися можуть переважно туристи, дипломати та окремі громадяни, яким виділяють час через спеціальну онлайн-систему. При цьому людям часто доводиться годинами чекати своєї черги.

