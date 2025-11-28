На нього варто звернути увагу: експерти назвали найкраще авто десятиліття

Lexus RX впевнено утримує звання найнадійнішого та найбажанішого преміального кросовера на вторинному ринку. За даними авторитетного американського агентства JD Power, модель роками лідирує в сегменті за якістю, надійністю та мінімальною кількістю поломок.

Власники та механіки одностайні: це один із небагатьох автомобілів, який справді "робиться назавжди". Про це пише Новини.LIVE.

Топ-3 найбільш вдалих років випуску на вторинному ринку

Lexus RX 2020 року — найкращий вибір для тих, хто хоче майже новий автомобіль Остання велика модернізація платформи (покоління RX IV рестайлінг).

Виправлені всі "дитячі хвороби" попередніх років: оновлене ПЗ мультимедіа, плавніша робота 8-ступеневого "автомата", покращена шумоізоляція.

Найвищі оцінки JD Power саме за 2020 рік у класі середньорозмірних преміум-кросоверів.

Середній пробіг на ринку України — 50–90 тис. км, ціна — 38–48 тис. доларів (залежно від комплектації та стану). Механіки називають його "найбезпечнішою ставкою" — фактично нульові серйозні поломки до 200 тис. км. Lexus RX 2018–2019 років — золота середина Найстабільніші роки четвертого покоління після усунення початкових недоліків 2016–2017 рр.

Сучасний дизайн, Apple CarPlay/Android Auto (з заводу або легко встановлюється), повний набір систем безпеки Lexus Safety System+ 2.0.

Власники відзначають: салон виглядає як новий навіть після 120–150 тис. км, трансмісія та двигун — без нарікань.

Середня ціна в Україні — 30–38 тис. доларів. Найвищий попит саме на ці роки — автомобілів. Lexus RX 2015 року (початок IV покоління) — вибір для тих, хто хоче максимальну надійність за мінімальні гроші Класичний атмосферний V6 3.5 (2GR-FKS) — ресурс понад 400–500 тис. км за умови нормального обслуговування.

Найпростіша та найремонтопридатніша конструкція в лінійці.

Після 9–10 років експлуатації ціна падає до 19–25 тис. доларів, при пробігу 150–220 тис. км — це один із найвигідніших преміум-кросоверів за вартістю одного кілометра пробігу.

Чого уникати

2016–2017 роки — перші партії мали дрібні проблеми з мультимедіа, "задумчивим" автоматом та шумом у салоні. Більшість уже усунуто за гарантією, але краще перевіряти історію обслуговування.

Висновок

Якщо бюджет дозволяє — беріть 2020 рік.

Якщо хочете оптимальне співвідношення ціна/якість/сучасність — шукайте 2018–2019.

Якщо потрібен "невбиваємний" автомобіль на довгі роки й ви готові до класичного дизайну — ідеально підійде 2015 рік.

У будь-якому разі Lexus RX залишається еталоном, коли мова йде про вживаний преміум-кросовер, який не втрачає обличчя і не розоряє гаманець на ремонті.

