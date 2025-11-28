На него стоит обратить внимание: эксперты назвали лучшее авто десятилетие

Lexus RX уверенно удерживает звание самого надежного и желанного премиального кроссовера на вторичном рынке. По данным авторитетного американского агентства JD Power, модель годами лидирует в сегменте по качеству, надежности и минимальному количеству поломок.

Владельцы и механики единодушны: это один из немногих автомобилей, действительно "производится навсегда". Об этом пишет Новости.LIVE.

Топ-3 самых удачных лет выпуска на вторичном рынке

Lexus RX 2020 года – лучший выбор для тех, кто хочет почти новый автомобиль Последняя крупная модернизация платформы (поколение RX IV рестайлинг).

Исправлены все "детские болезни" предыдущих лет: обновленное ПО мультимедиа, более плавная работа 8-ступенчатого "автомата", улучшенная шумоизоляция.

Самые высокие оценки JD Power именно за 2020 год в классе среднеразмерных премиум-кроссоверов.

Средний пробег на рынке Украины – 50–90 тыс. км, цена – 38–48 тыс. долларов (в зависимости от комплектации и состояния). Механики называют его самой "безопасной ставкой" — фактически нулевые серьезные поломки до 200 тыс. км. Lexus RX 2018-2019 годов - золотая середина Самые стабильные годы четвертого поколения после устранения первоначальных недостатков 2016-2017 гг. Современный дизайн, Apple CarPlay/Android Auto (с завода или легко устанавливаемый), полный набор систем безопасности Lexus Safety System+ 2.0.

Владельцы отмечают: салон выглядит как новый даже после 120–150 тыс. км, трансмиссия и двигатель без нареканий.

Средняя цена в Украине - 30-38 тыс. долларов. Самый высокий спрос именно на эти годы – автомобилей. Lexus RX 2015 года (начало IV поколения) – выбор для тех, кто хочет максимальную надежность за минимальные деньги Классический атмосферный V6 3.5 (2GR-FKS) — ресурс более 400–500 тыс. км при нормальном обслуживании.

Самая простая и ремонтопригодная конструкция в линейке.

После 9–10 лет эксплуатации цена падает до 19–25 тыс. долларов, при пробеге 150–220 тыс. км – это один из самых выгодных премиум-кроссоверов по стоимости одного километра пробега.

Чего избегать

2016–2017 годы — первые партии испытывали мелкие проблемы с мультимедиа, "задумчивым" автоматом и шумом в салоне. Большинство уже устранено по гарантии, но лучше проверять историю обслуживания.

Вывод

Если бюджет позволяет – берите 2020 год.

Если хотите оптимальное соотношение цена/качество/современность — ищите 2018–2019.

Если нужен "неубиваемый" автомобиль на долгие годы и вы готовы к классическому дизайну – идеально подойдет 2015 год.

В любом случае Lexus RX остается эталоном, когда речь идет об подержанном премиум-кроссовере, который не теряет лицо и не разоряет кошелек на ремонте.

