Надягнув капелюх із ламінарії: Вчені пояснили, чому кити граються з водорослями

У глибоких водах, де живуть кити, зазвичай мало що можна побачити. Це може пояснювати, чому багато видів китів так захоплюються грою з водоростями, зокрема, ламінарією.

Науковці зібрали понад 100 прикладів цієї цікавої поведінки китів, відомої як "келпінг", завдяки соціальним мережам. Цю гру спостерігали не лише у певного виду китів, але і у сірих китів, південних і північних гладких китів, а також горбатих китів. Про це пише Sciense Alert.

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Попри те, що повідомлення про китів, які грають з водоростями, активно обговорюються в соціальних мережах і новинах, наукової літератури про цю поведінку поки мало. Згідно з дослідженням 2011 року з Нового Південного Уельсу, цю взаємодію описують як групову розвагу. Інші випадки, коли кити взаємодіють з водоростями, були задокументовані в Колумбії і на східному узбережжі Сполучених Штатів.

Нове дослідження базується на понад 100 прикладах келпінгу, які були виявлені у соціальних мережах. За результатами дослідження можна виділити два головних висновки. По-перше, ця поведінка китів має риси гри. По-друге, вона, ймовірно, має корисний аспект, такий як використання морських водоростей для подразнення, очищення шкіри або позбуватись від паразитів, які можуть дратувати китів.

Зазвичай спостереження за келпінгом відбувається в областях, де ламінарії досить багато. Це логічно, адже ламінарія – це водорість, яка може витримати досить значні механічні впливи, які може створити кит.

Більшість відео та фотографій, які зафіксовані, показують горбатих китів, коли вони мігрують. Це не випадково, оскільки горбаті кити є одними з найпоширеніших видів і часто мігрують ближче до узбережжя. Вони також більше часу проводять на поверхні води порівняно з іншими видами китів, тому їх найчастіше можна побачити від берега.

Науковці раніше зафіксували випадки келпінгу в Австралії, Сполучених Штатах і Канаді, що, ймовірно, пов'язано з тим, що в цих регіонах є більше спостерігачів за китами і людей, які використовують соціальні мережі для документування цієї поведінки.

Завдяки використанню дронів науковцям вдалося здійснити нові спостереження. На деяких відео, знятих з дронів, можна побачити, як горбаті кити активно шукають водорості. Ці взаємодії не обмежуються короткочасними, і кити можуть грати з водоростями або використовувати їх протягом декількох годин.

Під час гри кити намагаються підняти водорості вгору і збалансувати їх на рострумі, який знаходиться на верхній частині їх голови. Вони також поділяються водоростями з іншими китами, беручи участь у кооперативних діях, таких як перекочування, піднімання і балансування водоростей разом.

Питання, чи є ця поведінка грою, є цікавим. Гра у тварин має тривати певний час та відповідати кільком критеріям. Вона повинна бути добровільною та приємною для тварини, відрізнятися від серйозних дій, а також не викликати стрес чи голод у тварини. В даному випадку, келпінг відповідає цим усім критеріям.

Для тварин гра має довгострокові переваги, включаючи покращення координації та рухових навичок. Також можливо, що балансування морських водоростей надає китам приємний ефект, оскільки їх голови мають тонкі волосяні фолікули, і ця дія може бути для них лоскотливою.

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Крім того, гра з морськими водоростями може мати корисний аспект. Деякі види морських водоростей можуть сприяти зменшенню росту бактерій на шкірі китів, що є корисним, оскільки кити мають велику кількість бактерій на своїй шкірі. Китам часто доводиться скидати шкіру, щоб позбутися зайвих бактерій.

Крім того, гра з водоростями може допомогти китам позбутися небажаних "гостей", таких як вусоногі молюски і морські воші, які можуть завдавати дискомфорту китам. Багато з цих безхребетних тварин живуть на шкірі китів і можуть викликати дратування. Сірі кити біля узбережжя Мексики, наприклад, зверталися до людей за допомогою в управлінні чисельністю свербіжних китових вошей.

Схожа поведінка самолікування була виявлена і в інших морських ссавців, наприклад, дельфіни в Червоному морі потирають губки і м'які корали, щоб полегшити захворювання шкіри. Навіть зелені морські черепахи використовують коралі і каміння для очищення панцира.

З розвитком технологій, таких як дрони та вдосконалені камери, ми, імовірно, побачимо ще більше випадків келпінгу китів, знятих на відео та опублікованих у майбутньому. Келпінг надає нам можливість краще розуміти ніжну та цікаву природу цих великих морських ссавців. Він також нагадує нам, що природа завжди приховує в собі багато таємниць, які ще не вивчені.

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