НБУ попередив про подорожчання бензину в Україні: на скільки можуть зрости ціни

В Україні прогнозується підвищення вартості пального, зокрема бензину. Однак, згідно з очікуваннями Національного банку України, ціни зростатимуть поступово, тому різких коливань на заправках не передбачається.

Цю інформацію оприлюднили в самому Нацбанку. Там уточнили, що у 2025 році ціни на пальне зростатимуть помірно та залишатимуться стабільними.

Згідно з повідомленням, цього вдасться досягти, зокрема, завдяки перенесенню терміну впровадження вимоги щодо обов'язкового додавання біоетанолу до бензину на 1 січня 2026 року. Це означає, що вартість пального не зміниться, принаймні до кінця поточного року.

У 2026 році ціни на пальне можуть зростати швидшими темпами. Як пояснили в НБУ, згідно з чинним законодавством, з наступного року акциз на бензин підвищиться з 271,7 євро за 1 000 літрів до 300,8 євро. Це також вплине на інші види пального: акциз на дизель зросте з 215,7 євро за 1 000 літрів до 253,8 євро, а на автогаз – з 173 євро до 198 євро за 1 000 літрів.

Таке підвищення, за словами експертів, суттєво вплине на вартість пального в Україні. В Нацбанку прогнозують, що темпи зростання цін стануть швидшими.

В скільки зараз обійдеться залити повний бак пального

З початку літа в Україні ціни на бензин значно зросли. Підвищення склало 4,39 грн за літр: 2 червня середня ціна бензину на АЗС становила 54,55 грн за літр, а вже 19 серпня ціна досягла 58,94 грн за літр.

Отже, за цей період вартість заправки 50-літрового бака бензину зросла приблизно на 219 грн. Якщо на початку літа повна заправка коштувала в середньому 2 728 грн, то зараз її ціна складає 2 947 грн.

