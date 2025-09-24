Не перенавантажуйтесь та тримайте ліки поблизу: прогноз магнітних бур на 25 вересня

Земля перебуває під впливом високошвидкісного потоку сонячного вітру, який надходить від корональної діри. Саме тому 25 вересня можливі нетривалі збурення магнітного поля.

Водночас швидкість сонячного вітру поступово знижуватиметься, і вже 26 вересня магнітосфера повернеться у спокійний стан. Про це повідомляє Британська геологічна служба.

Що потрібно знати про магнітні бурі

Магнітні бурі — це коливання магнітного поля Землі, спричинені потужними потоками заряджених частинок із Сонця. Для більшості людей вони минають непомітно, але у метеозалежних можуть викликати головний біль, втому, дратівливість, безсоння чи коливання тиску.

Як зменшити вплив

Лікарі радять у такі періоди:

дотримуватися режиму сну та відпочинку;

пити достатньо води, обмежуючи каву та алкоголь;

більше бувати на свіжому повітрі та робити легку фізичну розминку.

Магнітних бур неможливо уникнути, але правильний спосіб життя допомагає мінімізувати їхній вплив на організм.

