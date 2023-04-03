Недитячі проблеми: як відмити присохлий слайм з одягу, килима та м'яких меблів

Якщо ви маєте дітей, які люблять гратися слаймом, або "слизуном", то напевно стикалися з проблемою, коли він засихав на одязі, килимах чи навіть на м'яких меблях. Віддерти слайм – завдання не з легких, однак є народні способи виправити проблему.

Наприклад, можна використати дуже гарячу воду, однак цей спосіб не підійде для одягу чи виробів з певних тканин, які не можна обробляти окропом. Можна спробувати скористатися нашатирним спиртом, він підійде для шовкових, шифонових, атласних та синтетичних виробів. Можна спробувати й лід, або заморозку речей на які присох слайм. Після заморожування його треба просто обережно зішкребти.

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З килимових та хутряних покриттів, а також оббивки меблів можна спробувати відшкребти слайм, коли він присох повністю. А от з пледів та килимів з довгим ворсом видалити слайм буде складніше. Зішкрібання присохлої дитячої забави може лише нашкодити волокнам. Спробуйте використати спиртовий, оцтовий або мильний розчин. Аби не розмазати слайм, який ви відтираєте, треба здирати його від країв плями до центру.

"Народні способи" впоратися зі слаймом, який в'ївся у тканини:

Морозильна камера – покладіть в неї одяг, дайте промерзнути там цілу ніч і потім зішкребіть його.

Лід – прикладіть його на слаймову пляму, поки лід не розтане, а потім акуратно зіскребіть (рухайтеся від країв плями до центру).

Окріп – налийте гарячу воду у тазик і замочіть ту частину одягу, до якої прилип слайм. Потім виперіть одяг звичним способом.

Суміш харчової солі, нашатирю та лимонного соку – змішайте столову ложку солі та нашатирю, крапніть лимонного соку у суміш та нанесіть на пляму. Витримайте 35 хвилин та протріть пляму старою зубною щіткою. Втирайте перекис у пляму, поки вона не зникне. Цей спосіб потребує багато вашого часу та терпіння.

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Господарське мило – натріть змоченим у теплій воді милом залишки слайма й залиште на 10-15 хвилин. Потім виперіть одяг звичним способом.

Спирт – нанесіть його на ватяний диск і ретельно промокніть пляму. За 20-25 хвилин речі можна випрати.

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