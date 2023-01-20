Деякі українці будуть отримувати додаткову пенсію: кого це стосується

Пенсія в Україні - хто отримуватиме додаткову пенсію та що таке накопичувальна пенсія

Україна готується до впровадження накопичувальної пенсійної системи. Її мають запустити після закінчення війни.

Це означає, що деякі українці матимуть більшу пенсію. Проте це стосується тих громадян, хто працює. Нинішні пенсіонери будуть отримувати те, що їм вдалося заробити впродовж свого трудового стажу.

За словами заступниці міністра соціальної політики Дар'ї Марчак, накопичення збережуть завдяки інвестиціям та посиленому контролю за пенсійними фондами. Відповідний законопроєкт перебуває на стадії розробки.

"Немає єдиного універсального інструменту, як забезпечити збереження накопичень. Але ми розуміємо, що є комплекс інструментів, на які слід покладатися, щоб забезпечити захист інвестицій від інфляції", – сказав чиновниця в етері національного телемарафону.

Марчак пояснила, що мова йде про комбінацію інвестиційних інструментів. Це потрібно, аби були помірні ризики та максимально можлива при цьому дохідність вкладів. Також важливим є убезпечити українців від будь-яких можливих махінацій та маніпуляцій з грошима.

За її словами, значна частина реформи спрямована на забезпечення якісного нагляду, перевірки інформації та дій усіх залучених до неї учасників. Зокрема розглядають посилення відповідальності керівництва кожної пенсійної установи, яка буде допущена до укладання угод. Це потрібно, щоб мінімізувати ризики шахрайства та некомпетентного управління. В українському уряді також зараз розглядають засоби фінансування таких відрахувань.

Чиновниця розповіла про зменшення податків для використання коштів на накопичення. Проте це буде зниження єдиного соціального внеску.

"Впровадження накопичувальної пенсійної системи на першому етапі або загалом через зменшення ЄСВ може призвести до зменшення ресурсу Пенсійного фонду. Але будемо реалістами – вже сьогодні держава значною мірою, приблизно на 40%, фінансує Пенсійний фонд. Зараз є багато пропозицій експертів щодо того, що можливо фінансування внесків потрібно буде забезпечити не через зменшення ЄСВ, а через іншу конфігурацію – зменшення інших податків", — наголосила Марчак.

Нагадаємо, що український уряд запускає пенсійну реформу. Зокрема йдеться про накопичувальну пенсійну систему. Очікується, що внески до Пенсійного фонду будуть йти як від роботодавця, так і від держави на паритетній основі. Більше про накопичувальну пенсію читайте у нашому матеріалі.

В Україні громадяни, які стали почесними донорами, мають право на отримання надбавки до пенсії. Її розмір – 10% від прожиткового мінімуму.

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