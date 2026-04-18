Неявка до ТЦК: чи можуть заблокувати банківські рахунки

Під час воєнного стану та загальної мобілізації в Україні для військовозобов’язаних діють посилені правила відповідальності за порушення військового обліку та ухилення від призову. Йдеться не лише про штрафні санкції, а й про можливі додаткові обмеження, зокрема оголошення в розшук або арешт майна.

Зокрема, у деяких випадках може постати питання блокування банківських рахунків у разі неявки до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК). У Міністерстві оборони уточнюють, що такі заходи можливі лише в межах виконання рішення про притягнення особи до адміністративної відповідальності.

"Так, але якщо доведеться виконувати постанову про притягнення людини до адміністративної відповідальності", — зазначили у відомстві, відповідаючи на запитання щодо можливості блокування рахунків.

Як насправді відбувається блокування рахунків

Юристи та офіційні роз’яснення свідчать, що сам факт неявки до ТЦК не призводить автоматично до арешту коштів. Банківські рахунки можуть бути заблоковані лише у випадку, якщо накладений штраф не був сплачений у визначений термін.

ТЦК не має повноважень напряму звертатися до банків із вимогою обмежити доступ до коштів. Це можливо лише після запуску процедури примусового виконання рішення.

Етапи процедури

Механізм виглядає таким чином:

за порушення правил військового обліку (ст. 210-1 КУпАП) ТЦК накладає штраф у розмірі від 17 000 до 25 500 гривень;

після винесення постанови у громадянина є 15 днів для добровільної сплати;

якщо штраф не сплачено вчасно, матеріали передаються до Державної виконавчої служби;

виконавець відкриває провадження та може накласти арешт на банківські рахунки.

Фактично арешт коштів здійснює саме виконавча служба, а не ТЦК чи банки безпосередньо.

Хочете отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні — підписуйтесь на наш Telegram-канал!