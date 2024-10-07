Ніякі не 'баришні': Авраменко розповів, як коректно звертатися до молодих дівчат українською

В українській мові є влучна альтернатива слову "баришня". Незаміжніх молодих жінок доцільніше називати паннами або панночками.

Про це розповів український педагог і мовознавець Олександр Авраменко. На своїй сторінці у Facebook він поділився випадком із життя, який його сильно обурив: "Якось у спортзалі мимоволі підслухав розмову: "Вона дуже стильна баришня, такі мужикам подобаються...". Друзі, це тільки мене колотить від цього слівця? Де ті "баришні" в Україні взялися? Це слово можна часто почути саме в Києві". Про це пише УНІАН.

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Як зазначає популяризатор української мови, українці з давніх часів зверталися до молодих незаміжніх жінок як до дівчат, панн або панночок. Він також навів приклади з літератури: "Ой ти, дівчино, з горіха зерня..." (І. Франко) та "О панно Інно!.." (П. Тичина).

Ось як слово "панна" пояснює Тлумачний словник української мови (СУМ):

Молода незаміжня поміщиця або дочка пана у старій Польщі, Литві, дореволюційній Україні і Білорусі. Ніжна, тендітна або гарно вбрана дівчина. Ввічлива форма звертання або згадування стосовно до молодих дівчат привілейованих верств населення старої Польщі, Литви, дореволюційної України і Білорусі.

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