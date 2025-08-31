Нові правила для українців: яка країна Євросоюзу змінює умови в’їзду

Від 1 вересня в Латвії почнуть діяти оновлені правила перетину кордону для іноземців. Вони стосуватимуться, зокрема, українців та мешканців держав, що не є членами ЄС, НАТО, ОЕСР, а також не належать до Швейцарії чи Бразилії.

Повідомляється, що Латвія вимагає від громадян країн, які не входять до ЄС, заповнювати електронну форму на порталі eta.gov.lv мінімум за дві доби до прибуття. Це правило поширюється також на осіб, які перетинають країну транзитом, пише видання LRT.

Оновлені правила поширюються й на українців, які мають тимчасовий захист або дозвіл на проживання в одній із країн ЄС.

У формі потрібно зазначити мету подорожі, заплановану тривалість перебування, маршрут, адресу проживання, а також інформацію про службу в держорганах чи участь у виборчих процесах. Важливо, щоб анкету заповнювала особисто людина, а не інша особа від її імені.

Після внесення даних у форму підтвердження надходить на вказану електронну адресу автоматично. Додатковий дозвіл отримувати не доведеться. Водночас ігнорування заповнення анкети може обернутися штрафом до 2000 євро.

"Перевірки можуть проводитися не лише на кордоні, а й усередині країни, якщо органи безпеки виявлять потенційні загрози. Ці зміни спрямовані на посилення безпеки, але можуть ускладнити пересування для багатьох мандрівників", – зазначається у повідомленні.

