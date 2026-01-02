Мають найкращу якість: топ кросоверів, на які варто звернути увагу

Ці моделі демонструють вдале поєднання практичності та технологій і вважаються одними з найкращих у своїх класах за співвідношенням ціни та можливостей. Експерти зазначають, що всі автомобілі з цього переліку пропонують різні типи силових установок — від гібридних рішень до традиційних бензинових двигунів.

Завдяки цьому покупці можуть обрати модель, яка найбільше відповідає їхнім потребам і стилю водіння. Попри загальну тенденцію до подорожчання автомобілів, ці кросовери залишаються відносно доступними та орієнтованими на широкий круг споживачів. Про це повідомляє GoBankingRates.

Лідером рейтингу став Kia Niro, який експерти називають недооціненим варіантом для щоденного використання. Авто відзначається низькою витратою пального, зручним салоном і компактними розмірами, що особливо зручно у міських умовах. За словами автомобільного експерта та засновника EVhype Роба Діллана, хоча ринок зараз тяжіє до більших машин, Kia Niro залишається надзвичайно ефективним, простим у паркуванні та комфортним автомобілем, вартість якого не перевищує 35 тисяч доларів.

Volkswagen Taos часто залишається поза увагою на тлі популярніших конкурентів, однак фахівці звертають увагу на його високий рівень комфорту та економічність. Цей кросовер приємно дивує якістю їзди для свого сегмента і демонструє низьке споживання пального, що робить його практичним вибором для щоденних поїздок.

Toyota 4Runner, своєю чергою, зберігає статус справжнього позашляховика з легендарною репутацією надійності. Хоча дизайн і технічні рішення моделі можуть здаватися дещо застарілими, саме перевірена роками конструкція забезпечує довговічність і приваблює водіїв, які шукають автомобіль для тривалого та інтенсивного використання.

Subaru Outback відомий своєю витривалістю, високим рівнем безпеки та впевненістю на складних дорогах. Роб Діллан зазначає, що це один із тих кросоверів, які власники зазвичай залишають надовго, адже він комфортний, добре захищає пасажирів і чудово справляється з поганими погодними умовами.

