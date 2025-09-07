Обстріл Києва: Росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну, вогонь охопив верхні поверхи (фото)

Росія вперше від початку повномасштабної війни вдарила по будівлі Кабінету Міністрів України. Унаслідок обстрілу зайнялися верхні поверхи та дах, на місці інциденту працюють пожежники та рятувальники.

Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко у Telegram. "Минулої ночі Росія здійснила чергову масовану атаку на Україну. Під обстрілами опинилися Київ, Кривий Ріг, Дніпро, Кременчук та Одеса. Вперше під час ворожого удару пошкоджено будівлю Уряду – загорілися дах і верхні поверхи. Рятувальники оперативно ліквідовують займання. Вдячна їм за злагоджену роботу", – підкреслила Свириденко.

Читайте також: Російська армія атакувала Одесу дронами: спалахнула пожежа у складських приміщеннях (фото)

Вона наголосила, що всі пошкоджені споруди обов’язково відновлять, однак життя загиблих повернути неможливо.

Обстріл Києва: Росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну, вогонь охопив верхні поверхи (фото). Джерело: ДСНС Києва/Telegram Обстріл Києва: Росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну, вогонь охопив верхні поверхи (фото). Джерело: ДСНС Києва/Telegram

"Міжнародна спільнота повинна реагувати на такі злочини не лише заявами, а й конкретними діями. Потрібно посилити санкції, насамперед проти російських енергоресурсів – нафти та газу. Нові обмеження мають вдарити по військовій машині Кремля", – зазначила прем’єр-міністр.

На оприлюднених світлинах видно, що для ліквідації пожежі був залучений гелікоптер ДСНС.

Обстріл Києва: Росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну, вогонь охопив верхні поверхи (фото). Джерело: ДСНС Києва/Telegram Обстріл Києва: Росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну, вогонь охопив верхні поверхи (фото). Джерело: ДСНС Києва/Telegram

Раніше ми розповідали, що РФ обстріляла Україну дронами та ракетами, серед жертв - двомісячна дитина.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!