Россия впервые с начала полномасштабной войны ударила по зданию Кабинета Министров Украины. В результате обстрела занялись верхние этажи и крыша, на месте инцидента работают пожарные и спасатели.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram. "Минувшей ночью Россия совершила очередную массированную атаку на Украину. Под обстрелами оказались Киев, Кривой Рог, Днепр, Кременчуг и Одесса. Впервые во время вражеского удара повреждено здание правительства – загорелась крыша и верхние этажи. Спасатели оперативно ликвидируют возгорание. Благодарна им за слаженную работу", – подчеркнула Свириденко.

Она подчеркнула, что все поврежденные постройки обязательно восстановят, однако жизнь погибших вернуть невозможно.

Обстрел Киева: Россия впервые за время войны атаковала здание Кабмина, огонь охватил верхние этажи (фото). Источник: ГСЧС Киева/Telegram

"Международное сообщество должно реагировать на подобные преступления не только заявлениями, но и конкретными действиями. Следует усилить санкции, прежде всего против российских энергоресурсов – нефти и газа. Новые ограничения должны ударить по военной машине Кремля", – отметила премьер-министр.

На обнародованных фотографиях видно, что для ликвидации пожара был привлечен вертолет ГСЧС.

