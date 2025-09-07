Росія вперше від початку повномасштабної війни вдарила по будівлі Кабінету Міністрів України. Унаслідок обстрілу зайнялися верхні поверхи та дах, на місці інциденту працюють пожежники та рятувальники.

Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко у Telegram. "Минулої ночі Росія здійснила чергову масовану атаку на Україну. Під обстрілами опинилися Київ, Кривий Ріг, Дніпро, Кременчук та Одеса. Вперше під час ворожого удару пошкоджено будівлю Уряду – загорілися дах і верхні поверхи. Рятувальники оперативно ліквідовують займання. Вдячна їм за злагоджену роботу", – підкреслила Свириденко.

Вона наголосила, що всі пошкоджені споруди обов’язково відновлять, однак життя загиблих повернути неможливо.

Обстріл Києва: Росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну, вогонь охопив верхні поверхи (фото). Джерело: ДСНС Києва/Telegram

"Міжнародна спільнота повинна реагувати на такі злочини не лише заявами, а й конкретними діями. Потрібно посилити санкції, насамперед проти російських енергоресурсів – нафти та газу. Нові обмеження мають вдарити по військовій машині Кремля", – зазначила прем’єр-міністр.

На оприлюднених світлинах видно, що для ліквідації пожежі був залучений гелікоптер ДСНС.

Обстріл Києва: Росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну, вогонь охопив верхні поверхи (фото). Джерело: ДСНС Києва/Telegram

