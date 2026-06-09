'Обговорили наявні перспективи дипломатії', – Зеленський прокоментував свою розмову з Макроном

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої сторони обговорили подальші дипломатичні кроки та можливості для наближення завершення війни, розв’язаної Росією проти України. За словами глави держави, бесіда була змістовною та стала продовженням попередніх переговорів, що відбулися під час зустрічі в Лондоні.

Лідери детально зупинилися на ключових питаннях порядку денного та узгодили подальшу координацію дій. Про це повідомив Зеленський у соцмережах.

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Окрему увагу Зеленський і Макрон приділили обговоренню контактів із представниками президента США та можливим напрямкам подальшої міжнародної взаємодії. Президент України наголосив, що нині важливо максимально використати всі наявні можливості для активізації дипломатичних зусиль. За його словами, кожен шанс для переговорного процесу має сприяти наближенню справедливого миру та завершенню російської агресії.

Крім того, Зеленський висловив сподівання на результативність майбутніх міжнародних зустрічей та зазначив, що Україна розраховує на вагомі рішення від саміту країн "Групи семи" (G7). Глава держави підкреслив, що очікує від заходу конкретних кроків і сильних результатів, які посилять підтримку України та сприятимуть досягненню спільних цілей у сфері безпеки та дипломатії.

Нагадаємо, Сибіга заявив, що війна Росії проти України наближається до переломного етапу.

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