Обмежено придатні: коли та за яких умов їх можуть мобілізувати

У зв’язку зі скасуванням категорії "обмежено придатний до військової служби" в українському законодавстві, багато колишніх обмежено придатних громадян автоматично стали військовозобов’язаними. Це означає, що вони можуть бути мобілізовані навіть до досягнення 25-річного віку.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на роз’яснення порталу "Юристи.UA". Після внесення змін до законодавства всі, хто раніше мав статус "обмежено придатний", зобов’язані були пройти повторну військово-лікарську комісію (ВЛК) для визначення поточного стану здоров’я та придатності до служби.

Якщо людина не пройшла нову ВЛК або пройшла її і визнана придатною (повністю або з незначними обмеженнями), вона автоматично переходить у категорію військовозобов’язаних — тобто підлягає мобілізації в особливий період на загальних підставах.

До юристів звернувся чоловік, який раніше мав статус обмежено придатного і ще не досяг 25 років. Він запитав, чи може його мобілізувати ТЦК попри вік.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив: "Так, вас можуть мобілізувати до 25 років. Коли ви проходили ВЛК і були визнані обмежено придатним, це автоматично зробило вас військовозобов’язаним. Статус призовника змінився на статус військовозобов’язаного, тому ви підлягаєте мобілізації на тих самих підставах, що й інші".

Юрист Владислав Дерій підтвердив: "Чоловіки, які мали статус "обмежено придатний у мирний час", після змін законодавства автоматично зараховуються до військовозобов’язаних, навіть якщо їм ще не виповнилося 25 років. Вони більше не є призовниками для строкової служби — вони перебувають у запасі для мобілізації".

Юристи наголошують: якщо людина раніше мала статус обмежено придатного, але з тих чи інших причин не пройшла повторну ВЛК після скасування категорії, вона все одно вважається військовозобов’язаною і може отримати повістку на мобілізацію незалежно від віку.

Що робити в такій ситуації

Якщо ви маєте законні підстави для відстрочки (навчання, догляд за близькими, стан здоров’я тощо) — подавайте документи на відстрочку через ЦНАП, "Резерв+" або безпосередньо в ТЦК. Навіть якщо статус у "Резерв+" досі показує "обмежено придатний", документи на відстрочку приймають і розглядають.

Якщо ВЛК ще не пройдено — краще пройти її якомога швидше, щоб мати актуальний висновок про придатність. У разі визнання непридатним або обмежено придатним у воєнний час — це може стати підставою для звільнення з військової служби або відстрочки.

Юристи радять не ігнорувати повістки та не чекати, поки ситуація вирішиться сама. Якщо є сумніви щодо законності дій ТЦК — фіксуйте всі взаємодії, зберігайте копії документів і за потреби звертайтеся до адвоката з військового права. Це допоможе захистити ваші права в умовах воєнного стану.

