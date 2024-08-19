Осінній стрибок цін: які продукти подорожчають через інфляцію

За останній час темпи інфляції зросли з 4,3% у червні до 5,4% у липні. Паралельно витрати компаній продовжують збільшуватися. Це свідчить про те, що в недалекому майбутньому можливе значне зростання цін на продукти харчування.

Про це пише видання "Мінфін". Виробники попереджають, що їхні резерви міцності закінчуються і в майбутньому можна очікувати лише збільшення вартості товарів.

Липневі масштабні відключення електрики стали серйозним ударом для численних компаній. Це змусило заводи перейти на роботу за допомогою генераторів, вартість електроенергії від яких значно перевищує звичайну ціну: експерт ринку енергетики Олег Попенко зазначає, що ціна може скласти 20−30 гривень за кіловат.

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Підтвердження негативних тенденцій надходить і з Національного банку.

"Зростання цін надалі прискорюватиметься через вичерпання ефектів високих урожаїв минулих років, значного тиску на бізнес в умовах дефіциту електроенергії та дефіциту кадрів, ефектів перегляду адміністративних тарифів й акцизних податків та негативного впливу літньої посухи на врожайність цього року", — йдеться у звіті про інфляцію НБУ.

Генеральний директор концерну "Ярослав", до складу якого входить Київська макаронна фабрика, Олександр Барсук повідомляє, що вони вже збільшили ціни на макаронні вироби на 2 гривні (до 22 гривень за кілограм), посилаючись на значне зростання цін на борошно.

На відміну від хлібопекарських підприємств, виробники макаронів особливо потерпають від перебоїв у електропостачанні.

У Асоціації виробників молока відзначають, що на початку серпня ціни на молочні продукти зросли через зменшення виробництва молока, його подорожчання та проблеми з електропостачанням.

Зокрема, пастеризоване молоко зросло в ціні на 1% порівняно з минулим місяцем і на 18% порівняно з тим же періодом минулого року. Йогурти подорожчали на 2% за місяць і на 16% порівняно з минулим роком.

Ціни на сир зросли на 4,6% за місяць, на вершкове масло — на 4%, а на тверді сири — на 3−5%. Виробники молочної продукції не виключають, що восени ціни можуть зрости ще на 5%.

Раніше експерти спрогнозували, що в Україні на 20 відсотків може здорожчати один з найпопулярніших продуктів.

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