Від 15 до 26 градусів тепла: прогноз погоди в Україні на 17 вересня

У середу, 17 вересня, в Україні прогнозується контрастна погода: в одних регіонах буде прохолодно та дощитиме, а в інших — сонячно й по-літньому тепло. Температура коливатиметься від +15 до +26 градусів.

Про це пише синоптик Наталія Діденко. За її словами, холодна й волога погода охопить західні області, північ країни (крім Сумщини), Вінниччину, Одещину, а також західні райони Черкащини й Кропивницького з навколишніми районами. У столиці цього дня очікується дощ і похолодання до +15…+17 градусів.

Натомість східні та більшість південних областей, Полтавщина, Дніпропетровщина, Сумщина й східні райони Черкащини та Кіровоградщини насолоджуватимуться сухою та сонячною погодою. Тут стовпчики термометрів піднімуться до +20…+26 градусів.

Діденко також зауважила, що 18 вересня опади та похолодання поширяться на Лівобережжя. Втім, на вихідних, 20–21 вересня, синоптики обіцяють повернення сонячної та теплої погоди з температурою від +23 до +27 градусів.

