От 15 до 26 градусов тепла: прогноз погоды в Украине на 17 сентября

В среду, 17 сентября, в Украине прогнозируется контрастная погода: в одних регионах будет прохладно и дождливо, а в других — солнечно и по-летнему тепло. Температура будет колебаться от +15 до +26 градусов.

Об этом пишет синоптик Наталья Диденко. По ее словам, холодная и влажная погода охватит западные области, север страны (кроме Сумщины), Винницкую, Одесскую, а также западные районы Черкасской и Кропивницкого с окрестными районами. В столице в этот день ожидается дождь и похолодание до +15…+17 градусов.

Восточные и большинство южных областей, Полтавщина, Днепропетровщина, Сумщина и восточные районы Черкасской и Кировоградской области будут наслаждаться сухой и солнечной погодой. Здесь столбики термометров поднимутся до +20…+26 градусов.

Диденко также отметила, что 18 сентября осадки и похолодание распространятся на Левобережье. Впрочем, в выходные, 20-21 сентября, синоптики обещают возвращение солнечной и теплой погоды с температурой от +23 до +27 градусов.

