Відпочиваючі знайшли стародавні монети із зображенням Ісуса Христа на дні озера в Туреччині (фото)

У Туреччині місцеві жителі почали знаходити стародавні монети на дні озера Ізнік, яке поступово висихає. На міліючому озері почали з'являтися руїни стародавнього міста.

Як повідомляє Arkeonews, йдеться про озеро Ізнік, яке розташоване на північному заході Туреччини. З'ясувалося, що протягом десятиріч воно приховувало стародавнє місто, яке включене до тимчасового списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Саме місто почало з'являтися з-під води у 2014 році, коли озеро Ізнік почало міліти. Цей процес триває й досі.

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Так, нещодавно подружня пара, прогулюючись берегом озера Ізнік, знайшла монету віком близько 2000 років – періоду еллінізму. Згодом подружжя знайшло й давню монету із зображенням Ісуса Христа. Обидві знахідки були передані Ізнікському археологічному музею. Науковці закладу встановили, що монета із зображенням Христа датується IX століттям нашої ери.

Довідково: озеро Ізнік розташоване на території північно-західної турецької провінції Бурса. У давнину цей регіон називався Нікосія. Місто, яке поступово повстає з дна озера, було засноване у четвертому столітті до нашої ери. У ньому збереглося багато пам'яток епохи віфінської, римської, сельджукської та османської цивілізацій.

Античний історик і географ Страбон писав у своїх працях, що Ізнік був заснований в 316 до нашої ери Антигоном, полководцем Олександра Македонського. Пізніше Лісімах, ще один полководець Олександра Великого, взяв це місто і перейменував його на честь своєї дружини Нікеї.

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Пік процвітання Ізніка припав на римський період. У візантійський період зросло його значення як релігійного центру, відбулося після того, як імператор Костянтин прийняв християнство в 313 році нашої ери. Перший християнський собор, відомий як Великий Нікейський собор, відбувся у 325 році нашої ери саме в Ізніку. Вважається, що в ньому взяли участь понад триста єпископів із різних частин Римської імперії.

Раніше у Мексиканській затоці були виявлені руїни карантинної лікарні та цвинтаря ХІХ століття на затопленому острові в національному парку Драй Тортугас. Археологи ідентифікували лише одну могилу, хоча, згідно з історичними записами, тут могли бути поховані десятки американських солдатів.

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