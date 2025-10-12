Опалювальний сезон-2025: яка категорія українців залишиться без субсидії

Під час опалювального сезону витрати на комунальні послуги можуть суттєво зрости, тому українці з низькими доходами мають можливість оформити субсидію. Водночас Пенсійний фонд попереджає, що не всі громадяни можуть розраховувати на державну допомогу — деяким категоріям можуть відмовити.

Про це повідомили в управлінні Пенсійного фонду в Закарпатській області. Під час розгляду заяви на субсидію фахівці насамперед оцінюють фінансовий стан заявника, його зайнятість і сплату єдиного соціального внеску, а також наявність нерухомості чи транспортних засобів у власності.

Відмову у субсидії можуть отримати сім’ї, у яких хтось із членів домогосподарства перебував за кордоном понад два місяці поспіль або має надто низький дохід без офіційного працевлаштування і сплати ЄСВ (виняток становлять студенти та одержувачі соціальної пенсії). Також допомогу не призначають, якщо хтось із зареєстрованих у житлі протягом року здійснив покупку на суму понад 50 тисяч гривень, має депозит більш як 100 тисяч гривень чи купував валюту на загальну суму понад 50 тисяч гривень.

Право на субсидію втрачають і ті домогосподарства, які не повернули надмірно отриману допомогу за попередні періоди, мають непогашені аліменти або володіють кількома об’єктами житла. Також субсидію не нададуть власникам квартир площею понад 130 м² чи приватних будинків, площа яких перевищує 230 м² (за винятком багатодітних родин, дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей). Відмову можуть отримати й ті, хто має автомобіль, молодший за п’ять років, або декілька транспортних засобів віком до 15 років.

Окрім того, нарахування субсидії унеможливлює наявність боргів за комунальні послуги. Якщо заборгованість перевищує 680 гривень і накопичилася більш ніж за три місяці, допомогу не призначать. Водночас субсидію можуть поновити, якщо борг буде сплачено, реструктуризовано або оскаржено в судовому порядку.

