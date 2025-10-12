Отопительный сезон-2025: какая категория украинцев останется без субсидии

Во время отопительного сезона расходы на коммунальные услуги могут существенно возрасти, поэтому украинцы с низкими доходами могут оформить субсидию. В то же время, Пенсионный фонд предупреждает, что не все граждане могут рассчитывать на государственную помощь — некоторым категориям могут отказать.

Об этом сообщили в управлении Пенсионного фонда в Закарпатской области. При рассмотрении заявления на субсидию специалисты оценивают финансовое состояние заявителя, его занятость и уплату единого социального взноса, а также наличие недвижимости или транспортных средств в собственности.

Отказ в субсидии могут получить семьи, в которых один из членов домохозяйства находился за границей более двух месяцев подряд или имеет слишком низкий доход без официального трудоустройства и уплаты ЕСВ (исключение составляют студенты и получатели социальной пенсии). Также помощь не назначают, если кто-то из зарегистрированных в жилье в течение года совершил покупку на сумму более 50 тысяч гривен, имеет депозит более 100 тысяч гривен или покупал валюту на общую сумму более 50 тысяч гривен.

Читайте также: Помощь на зиму: кому из украинцев и как выдавать 20 тыс. гривен на отопление

Право на субсидию теряют и домохозяйства, которые не вернули чрезмерно полученную помощь за предыдущие периоды, имеют непогашенные алименты или обладают несколькими объектами жилья. Также субсидию не предоставят владельцам квартир площадью более 130 м2 или частных домов, площадь которых превышает 230 м2 (за исключением многодетных семей, детских домов семейного типа и приемных семей). Отказ могут получить и те, кто имеет автомобиль младше пяти лет, или несколько транспортных средств в возрасте до 15 лет.

Кроме того, начисление субсидии делает невозможным наличие долгов за коммунальные услуги. Если задолженность превышает 680 гривен и накопилась более чем за три месяца, помощь не назначат. В то же время субсидию могут возобновить, если долг будет уплачен, реструктуризирован или обжалован в судебном порядке.

Ранее мы говорили, что в Украине с 1 сентября вырастет один из тарифов на электроэнергию.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!