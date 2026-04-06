Відстрочка багатодітних у 2026 році: що змінилось

У 2026 році право багатодітних батьків на відстрочку від мобілізації зберігається, однак оновився порядок її оформлення. Тепер таку відстрочку не надають одразу на кілька років — її встановлюють на коротші строки з подальшим автоматичним продовженням.

Про це повідомляють юристи порталу Юристи.UA.

Хто має право на відстрочку

Як і раніше, скористатися правом можуть чоловіки, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років. Відстрочка діє доти, поки найстарша дитина не досягне повноліття. Самі підстави для її надання залишилися незмінними.

Чому змінили строки

Зміни стосуються лише технічного механізму. Якщо раніше відстрочку могли оформити одразу на кілька років, то тепер її строк прив’язаний до періоду дії мобілізації, який в Україні продовжується кожні 90 днів.

Саме тому наразі відстрочку зазвичай надають приблизно на три місяці.

Як працює продовження

Після завершення цього строку відстрочка продовжується автоматично — за умови, що підстави залишаються чинними. Якщо чоловік і надалі має трьох неповнолітніх дітей, додатково підтверджувати це щоразу не потрібно, система оновлює статус самостійно.

Водночас важливо, щоб усі дані були актуальними, а обставини — незмінними.

Коли відстрочку можуть скасувати

Право на відстрочку припиняється, якщо зникають законні підстави. Зокрема, це відбувається у випадках:

досягнення найстаршою дитиною 18 років;

змін у сімейному стані;

виявлення порушень або невідповідності умовам (наприклад, щодо утримання дітей).

У таких ситуаціях відстрочка анулюється, і особа може підлягати мобілізації на загальних підставах.

