Відстрочка по догляду за сторонньою людиною: чи можливо отримати

Оформлення відстрочки від мобілізації через необхідність догляду — одна з найпоширеніших підстав, передбачених законодавством. Водночас, якщо йдеться не про родича, процедура стає значно складнішою.

Коли відстрочку отримати неможливо

Право на відстрочку визначене статтею 23 Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Однією з підстав є постійний догляд за близьким родичем, який за станом здоров’я потребує сторонньої допомоги.

Однак у разі догляду за людиною, яка не є членом сім’ї або родичем, така підстава законом не передбачена.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, що оформити відстрочку для догляду за сторонньою особою неможливо, оскільки це прямо не передбачено чинним законодавством. Аналогічну позицію висловив і адвокат В’ячеслав Кирда, наголосивши, що відстрочка надається виключно у випадках, визначених законом.

Чи є альтернативний варіант

За словами юристів, єдиним можливим шляхом у такій ситуації може бути оформлення опікунства. Проте це стосується лише випадків, коли особа має тяжкі психічні або когнітивні порушення.

Йдеться, зокрема, про стани, за яких людина не здатна усвідомлювати свої дії чи керувати ними — наприклад, у разі важкої форми деменції. У такому випадку суд на підставі судово-психіатричної експертизи може визнати особу повністю недієздатною та офіційно призначити опікуна.

Юрист Владислав Дерій уточнив, що лише після відповідного рішення суду людина набуває статусу опікуна, а не просто особи, яка фактично здійснює догляд. Лише за таких умов може виникнути підстава для оформлення відстрочки.

