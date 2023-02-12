Відстояна, фільтрована чи кип'ячена: яку воду обрати для поливу кімнатних рослин

Часто, незважаючи на дотримання всіх умов догляду за рослиною, спочатку вона активно росте, а потім несподівано починає в'янути, листя жовкне. Найчастіше причина криється у воді. Щоб рослини виглядали доглянутими, неабияке значення приділяється саме рідині, яку застосовують для поливу рослин. Важливо знати, яка вода найкраще підійде в кімнатному квітникарстві. Існують певні правила та секрети поливу.

Для поливу квітів не рекомендується використовувати непідготовлену водопровідну воду, яка пройшла очищення на міських спорудах. Вона містить велику кількість хлору та різних домішок – підвищена кількість солей кальцію та магнію, залізо. Вони негативно вплинуть на ґрунт у горщику з квіткою.

Яку воду можна використовувати для поливу квітів

Бутильовану. Звичайну негазовану воду, що пройшла підготовку на заводі-виробнику. Для поливу квітів підходить вода, очищена методом зворотного осмосу та насичена оптимальною кількістю солей.

Відстояну. Найдоступніший і найпростіший спосіб поливати домашні квіти. Налийте водопровідну воду будь-яку широку ємність, наприклад, каструлю і дайте їй настоятися протягом доби, не закриваючи кришкою. Це дозволить випаруватися хлору та ввібрати вуглекислий газ. Порівняно з водою з-під крана, відстояна буде м'якшою.

Дощову. Вона є природним джерелом дистильованої води. Обов’язково необхідно змішати з відстояною в пропорції 50 на 50. Дощову воду можна використовувати для поливу, лише проживаючи за межею міста, далеко від жвавих автотрас та промислових виробництв. Викиди можуть вплинути на якість рідини, внести до її складу шкідливі компоненти.

Кип'ячену. Воду попередньо рекомендується відстоювати протягом однієї-двох діб. Під час кип'ятіння з неї випаровується хлор та інші шкідливі складові.

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Очищену фільтрами. Найбільш безпечний спосіб поливу квітів. Фахівці рекомендують встановити фільтр із картриджем-мінералізатором, що насичує воду корисними мікроелементами, необхідними рослинам. Для заміських будинків з індивідуальним водопостачанням краще встановити систему комплексної водопідготовки та пом'якшення.

Основні переваги поливу квітів питною водою, що пройшла очищення фільтрами:

Доступна вартість. Фільтри та картриджі коштують недорого. Вони також дозволяють забезпечити будинок питною водою.

Мала трудомісткість. Не потрібно кип'ятити, відстоювати воду.

Оптимальний та збалансований склад. На відміну від дистильованої очищена фільтрами вода містить необхідні квітам мінерали. Вона м'якша, ніж водопровідна або кип'ячена, не може завдати шкоди рослинам.

Як бюджетну альтернативу можна використовувати фільтр-глечик.

Температура води для поливу

Температура води для поливу квітів має бути кімнатною – від +18 до +23 градусів. Це оптимальне значення, яке підходить всім видам рослин. Фікуси, гарденії, троянди, диффенбахії та папороті можна періодично обприскувати теплою водою (+40 градусів) з пульверизатора. Робіть це взимку та восени, повторюючи процедуру 1 раз на 2 місяці. Тепла вода має такий ефект:

стимулює зростання бічних бруньок;

вбиває різних шкідників;

не дозволяє листям в'янути і жовтіти.

Хімічний склад води для поливу

Вода повинна бути:

без неприємного запаху сірководню та хлору, без металевого, гіркого чи іншого присмаку;

прозорого, злегка блакитного і не каламутного відтінку.

Основні параметри води, які можна виправити в домашніх умовах:

Жорсткість. До складу води може входити велика кількість солей магнію та кальцію, що осідають у ґрунті. Жорстка вода має гіркий присмак, при кип'ятінні утворює білий наліт. Знизити жорсткість води можна, пропустивши її через фільтри або заморозивши на 90%.

Кислотність. Високий показник рН створює несприятливе лужне середовище. Знизити кислотність можна, додавши у воду лимонну кислоту або розбавивши дистильованою.

Якою водою не можна поливати

Зустрічається вода, якою краще не поливати рослини. Це в першу чергу, взята з колодязя, тому що в ній може бути достаток мінеральних речовин, які можуть стати згубними.

Вода зі ставка, річки зовсім не підходить для домашніх квітів. Так як у ній можуть бути бактерії, мікроби, продукти гниття водяних рослин. Не підійде і дистильована вода, оскільки її вважають "мертвою", яка не містить мінерали та корисні речовини.

Всім квітникарям необхідно серйозно ставитися до поливу рослин, а тим більше до якості води, що використовується. Тільки тоді рослини радуватимуть пишним цвітінням та свіжістю.

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