Відповідь на дякування: коли казати 'прошу', а коли 'будь ласка' в українській мові

Про те, які слова найкраще використовувати для відповіді на подяку в українській мові, розповів мовознавець Олександр Авраменко.

В українській мові є два поширених варіанти відповіді на дякування – "будь ласка" та "прОшу", які часто вживаються у спілкуванні.

"ПрОшу" – це формула ввічливості, подібна до "будь ласка". Мовознавець радить використовувати "прОшу" для відповіді на подяку за незначні послуги, оскільки це звучить скромніше, ніж "будь ласка".

Олександр Авраменко пояснює, що слова "прОшу" та "будь ласка" є взаємозамінними у мовленні, виступаючи синонімами.

Однак, між ними є певна різниця. Також мовознавець звертає увагу, що слід не плутати "прОшу" з "прошУ", оскільки зміна наголосу впливає на значення слова.

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"ПрошУ" використовується в тих випадках, коли ми висловлюємо прохання або закликаємо до дії.

Наприклад, прошУ говорити тихіше, прошУ читати, – пояснює Олександр Авраменко.

Також варто пам'ятати, що "будь ласка" завжди пишеться окремо. Помилка в написанні цього вислову є досить поширеною в сучасній українській мові.

Раніше ми розповідали, як правильно говорити українською - навзаєм, взаємно або взаімно.

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