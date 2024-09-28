Ответ на благодарность: когда говорить "прошу", а когда "будь ласка" в украинском языке
О том, какие слова лучше использовать для ответа на благодарность в украинском языке, рассказал языковед Александр Авраменко.
В украинском языке есть два распространенных варианта ответа на благодарность – "будь ласка" и "прОшу", которые часто употребляются в общении.
"ПрОшу" - это формула вежливости, подобная "будь ласка". Языковед советует использовать "прОшу" для ответа на благодарность за незначительные услуги, поскольку это звучит скромнее, чем "будь ласка".
Александр Авраменко объясняет, что слова "прОшу" и "будь ласка" взаимозаменяемы в речи, выступая синонимами.
Однако между ними есть определенная разница. Также языковед обращает внимание, что следует не путать "прОшу" с "прошУ", поскольку изменение ударения влияет на значение слова.
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"ПрошУ" используется в тех случаях, когда мы выражаем просьбу или призываем к действию.
Например, прошУ говорить тише, прошУ читать, – объясняет Александр Авраменко.
Также следует помнить, что "будь ласка" всегда пишется по отдельности. Ошибка в написании этого выражения довольно распространена в современном украинском языке.
Раньше мы рассказывали, как правильно говорить по-украински - навзаєм, взаємно или взаімно.
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