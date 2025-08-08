Очікується червоний рівень: прогноз магнітних бур на 9 серпня

Магнітні бурі можуть істотно впливати на атмосферний тиск. Це часто стає причиною головного болю, втоми й підвищеного рівня стресу в людей, особливо метеозалежних.

Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA, вказує на коливання геомагнітної активності, яка вимірюється за шкалою К-індексу — від 0 до 9. Значення 5 і вище вказує на сильну бурю. У суботу, 9 серпня рівень К-індексу триматиметься на позначці 5, що вважається високим.

Читайте також: Потужне сонячне виверження налякало вчених: Землю може накрити геомагнітний шторм (фото)

Варто пам’ятати, що прогнози можуть змінюватися в режимі реального часу — дані оновлюються кожні три години. Тому для точнішої інформації рекомендується стежити за повідомленнями спеціалізованих джерел.

Магнітні бурі виникають унаслідок потужних викидів енергії під час спалахів на Сонці. Потоки заряджених частинок, що рухаються до Землі, взаємодіють з магнітосферою, провокуючи збої в роботі супутників, мобільного зв’язку та радіосистем. При сильних бурях можливе навіть виникнення північного сяйва.

У період підвищеної сонячної активності варто дбати про своє здоров’я. Зокрема, дотримуватися режиму сну, пити більше води, відмовитися від шкідливої їжі та алкоголю, зменшити кількість кофеїну. Корисними будуть прогулянки на свіжому повітрі (краще в тіні), легка фізична активність і контрастний душ. Людям із хронічними захворюваннями бажано мати під рукою необхідні ліки й уникати перевантажень та стресів.

Раніше ми розповідали, які астрономічні події чекати у серпні-2025.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!